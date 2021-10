Europa League : comment suivre les matchs des clubs français jeudi

Le Lyonnais Toko Ekambi, après son but face à Brondby, le 30 septembre 2021

Monaco, Marseille et Lyon abordent leur troisième journée d'Europa League ce jeudi 21 octobre. Chacun affiche des ambitions différentes à l'approche de leur prochaine rencontre, à l'instar de Lyon qui cherche à conforter sa place de leader dans le groupe A. Les Gones affronteront le Sparta, deuxième du groupe, à Prague.

Après avoir hérité d'un tirage plus compliqué que les Lyonnais, Monaco se dispute la première place du groupe B, face au PSV Eindhoven, aux Pays-Bas. Une victoire leur assurerait la tête. En cas de match nul et de victoire de la Real Sociedad, les Monégasques se placeront en troisième place.

L'Olympique de Marseille, troisième du groupe E après deux matchs nuls, est confronté à un adversaire de poids, la Lazio Rome. La rencontre se jouera en Italie et sera décisive pour l'avenir des Marseillais dans la compétition.

Où regarder ces matchs ?

Le choc entre le Sparta et Lyon, le dauphin contre le leader, sera diffusé en direct à partir de 21h sur Canal+ et W9, où Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri seront aux commentaires.

Les deux autres, Lazio - Marseille et PSV Eindhoven - AS Monaco, sont toutes deux diffusées sur RMC Sport 1, respectivement à 18h45 et 21h.