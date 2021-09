Europa League : l'OM et Galatasaray dos à dos au terme d'un match électrique

Nouveau coup d'arrêt pour l’Olympique de Marseille. Malgré une domination outrageuse des débats, les Phocéens ont été tenu en échec (0-0) sur leur pelouse du Vélodrome par les Turcs de Galatasaray, lors de la 2e journée de Ligue Europa, ce jeudi 30 septembre. Les Marseillais manquent ici l’occasion d'enfin lancer leur saison européenne, après déjà un match nul contre le Lokomotiv Moscou en Russie, il y a deux semaines.

Les hommes de Jorge Sampaoli, qui ont bénéficié d'un penalty finalement annulé par la VAR, sont restés muets et sont désormais troisièmes (2 points) du groupe E dont le club turc demeure leader.

La rencontre a été brièvement interrompue durant la première période à la suite d’incidents dans les tribunes. À la 40e minute, l'arbitre a arrêté le jeu en raison de jets de fumigènes et de pétards de la part des supporters turcs, visant les stadiers et les forces de l'ordre présents au bord de la pelouse.

Sur le terrain, la première période marseillaise avait été très inconstante, entre longues plages de médiocrité et quelques accès de fougue et de brillance, à l'image de la superbe frappe enroulée de Under (35e). Au retour des vestiaires, les occasions se sont multipliées côté phocéen, avec notamment une tête de William Saliba qui est venue heurter la barre transversale (60e). Pêchant dans le dernier geste, les Marseillais sont donc toujours à la recherche de leur premier succès sur la scène européenne cette saison.

La victoire pour l'OL, le nul pour l'AS Moncaco

Plus tôt dans la journée, l'Olympique lyonnais s'est imposé largement face aux Danois de Brondby (3-0). Deux buts et une passe de décisive de Karl Toko Ekambi ont permis à Lyon de s'imposer aux dépens du club danois, jeudi au Groupama stadium. Avec cette victoire, les Rhodaniens prennent une très sérieuse option sur la première place du groupe A.

De leur côté, les Monégasques sont allés chercher un point sur la pelouse de la Real Sociedad (1-1). Malgré l'ouverture du score du capitaine Axel Disasi (16e), les joueurs de la Principauté n'ont pu éviter l'égalisation de Mikel Merino (53e). Avec quatre points en deux matchs, les hommes de Nino Kovac occupent la 2e place du groupe B, à égalité de points avec le PSV Eindhoven, tombeur de Sturm (4-1).