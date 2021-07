À chaque début de saison, le casse-tête reste le même. Ou, comment et pour combien suivre les différents championnats de football ? Beaucoup de compétitions changent de diffuseurs officiels, d'autres sont fragmentées, et la Ligue Europa Conférence s'ajoute en plus à tout ça.

La Ligue des Champions fait son retour sur BeIN Sport après des années sur RMC Sport. Mais en plus de BeIN, elle fait aussi son retour sur Canal+, qui a remporté le gros lots pour la saison 2021 - 2022.

Pour la petite sœur, l'Europa League, et la nouvelle venue, la Conférence League, ce sont pas moins de 3 chaînes différentes qui ont obtenu les droits, avec RMC Sport et M6/W9. C'est RMC qui a récupéré les lots principaux avec 266 matches sur les deux compétitions et M6 qui récupère la meilleure affiche et les clubs français en plus de la diffusion des finales.

Diffusion des championnats et coupes d'Europe

- Ligue 1 : Amazon Prime Ligue 1 (8 matches par journée, dont les 10 plus belles affiches de la saison), Canal+/BeIN Sports (2 matches par journée)

- Ligue 2 : La Chaîne L'Equipe (8 matches par journée), beIN Sports (2 matches par journée)

- Coupe de France : Eurosport et France Télévisions

- Ligue des champions : Canal+ (la meilleure affiche du mardi et mercredi + finale) BeIN Sports

- Ligue Europa / Conférence League : RMC Sport, M6/W9 (16 matches + finales)

- Championnat d'Angleterre : RMC Sport et Canal+

- Championnat d'Espagne : beIN Sports

- Championnat d'Allemagne : beIN Sports

- Championnat d'Italie : beIN Sports

- Matches de l'équipe de France masculine : TF1 et M6

- Matches de l'équipe de France féminine : groupe M6

- Ligue des Nations : La Chaine L'Equipe (sauf équipe de France)

Les prix

Amazon Prime vidéo coûtera 18,98€ par mois pour suivre la Ligue 1. Ce prix comprend l'abonnement Amazon Prime à 5,99€ mensuel et l'option Ligue 1 à 12,99€ supplémentaires pour avoir accès à l'intégralité de ce que propose le géant américain pour le championnat de France. Un abonnement qui est sans engagement.

BeIN Sports est dans les mêmes tarifs avec un abonnement sans engagement à 15€ par mois pour avoir accès à un catalogue fourni, et sans prendre en compte les autres sports. Mais pour la Ligue des Champions, Canal+ propose un abonnement bouquet avec BeIN Sports et Eurosport 1 et 2, pour 41,99€ par mois sur un engagement de 2 ans. Pour RMC Sport, l'abonnement avec SFR est à 9€ par mois, mais monte à 19€ pour les abonnés d'autres opérateurs.

Pour ceux qui veulent suivre toutes ces compétitions, la facture peut devenir salée rapidement, avec un total à quasiment 80€ par mois.