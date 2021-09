Ce qu'il faut savoir sur la Ligue Europa Conférence où Rennes va affronter Tottenham

Héritière de la Coupe des vainqueurs de coupes et de la Coupe Intertoto, disparues respectivement en 1999 et 2008, la Ligue Europa Conférence devient la nouvelle troisième coupe d'Europe de l'UEFA. Appelée également C4, elle permet à des clubs, peu habitués aux joutes européennes, de faire valoir leurs qualités en dehors de leurs frontières.

Toutefois, avant que les amateurs de ballon rond ne se passionnent pour des rencontres atypiques, voire exotiques, voici ce qu'il faut savoir sur la compétition dont la phase de groupes débute principalement ce jeudi 16 septembre.

"La nouvelle compétition de clubs de l'UEFA rend les compétitions de clubs de l'UEFA plus inclusives qu'elles ne l'ont jamais été auparavant", a déclaré Aleksander Čeferin, le président de l'UEFA. En effet, au moins une équipe de chacune des 55 associations membres de l'UEFA a eu la possibilité de se qualifier en C4.

À l'issue des tours préliminaires qui ont eu lieu en juillet et août, 32 équipes ont été réparties dans huit groupes de quatre. Le premier de chaque groupe sera directement qualifié en huitièmes de finale tandis que les deuxièmes affronteront, lors d'un barrage, les troisièmes de leur groupe de Ligue Europa (C3).

Tottenham et l'AS Roma favoris, le Stade Rennais seul club français

Le Stade Rennais, seul club français pour l'instant, entre en compétition ce jeudi à 18h45 et affronte Tottenham, club anglais et prétendant au titre. Un tirage au sort malchanceux pour les Bretons, qui joueront également les Néerlandais du Vitesse Arnhem en phase de groupes, tant le niveau des clubs en lice semble hétéroclite.

Des équipes connues sur la scène européenne comme l'AS Roma (Italie), le Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas) ou encore le Partizan Belgrade (Serbie) côtoieront des clubs beaucoup plus modestes, à l'instar d'Alashkert (Arménie), Anorthosis (Chypre) ou Lincoln FC (Gibraltar).

Mais les confrontations devraient devenir de plus en plus équilibrées à partir des phases finales et l'arrivée de formations reversées de Ligue Europa. Chaque équipe aura alors à cœur d'être la première à écrire son nom dans le palmarès d'une coupe européenne.



La finale aura lieu en Albanie à Tirana le 25 mai 2022 et offrira au vainqueur une qualification d'office pour la prochaine édition de la Ligue Europa - s'il ne s'est pas qualifié en Ligue des champions.