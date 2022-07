Euro féminin 2022 : que valent les Pays-Bas, nation adversaire des Bleues en quarts ?

L'équipe de France connaît son adversaire pour les quarts de finale. Premières de leur groupe, les joueuses de Corinne Diacre défieront les Pays-Bas, samedi 23 juillet, pour une place dans le dernier carré de cet Euro féminin. "Le quart de finale sera très compliqué. La France est un bel adversaire", a déclaré la joueuse néerlandaise Sherida Spitse à l'issue de la victoire des siennes dimanche face à la Suisse (4-1).

Du côté de la sélection française, le constat est similaire. Les Pays-Bas risquent d'être un adversaire coriace pour les Bleues. Les Hollandaises sont tenantes du titre, elles ont remporté le dernier Euro, organisé chez elles en 2017. Elles ont poursuivi leur ascension avec une place de finaliste à la dernière Coupe du monde. Et aujourd'hui, les Oranjes occupent le quatrième rang au classement FIFA, derrière l'équipe de France.

Si les Pays-Bas ont réalisé une campagne de qualification brillante avec dix succès en autant de rencontres, et seulement trois petits buts encaissés contre quarante-neuf marqués, les certitudes de la formation batave ne sont plus aussi claires qu'auparavant. Mark Parsons a pris la tête de la sélection en remplacement de Sarina Wiegman. L'ancienne sélectionneuse, désormais à la tête de l'Angleterre, avait réussi à emmener les Pays-Bas sur le toit de l'Europe. Faire aussi bien ou mieux que Wiegman s'annonce difficile pour Parsons.

Les Néerlandaises ont terminé à la deuxième place de leur poule grâce à deux succès (Portugal et Suisse) et un résultat nul (Suède). Face aux Portugaises, les joueuses de Mark Parsons ont signé un succès étriqué (3-2). La victoire face à la Suisse a aussi mis du temps à se dessiner, les Pays-Bas ont attendu les dix dernières minutes pour marquer trois buts et faire ainsi la différence (4-1).

Des individualités à surveiller

La formation néerlandaise est un mélange de jeunesse et d'expérience. Elle s'appuie notamment sur des joueuses présentes lors du couronnement européen de 2017. Même si sa gardienne et capitaine Sari van Veenendaal, touchée lors du premier match face à la Suède, est forfait pour le reste de la compétition. Lieke Mertens, future joueuse du Paris Saint-Germain, avait été élue meilleure joueuse du tournoi il y a cinq ans et sera un danger permanent pour la défense française.

L'équipe de France a perdu Marie-Antoinette Katoto jusqu'à la fin de la compétition. L'équipe des Pays-Bas a aussi des soucis avec son attaquante vedette, Vivianne Miedema. Touchée par le Covid, la meilleure buteuse de l'histoire de la sélection néerlandaise a manqué les deux derniers matchs des Oranjes. La vedette d'Arsenal pourrait signer son retour lors des quarts. Un retour évidemment très attendu par toute une nation. Une nation qui s'est inclinée lors de son dernier duel face aux Françaises (3-1) en février dernier.

