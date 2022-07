Euro féminin 2022 : Pernille Harder et Magdalena Eriksson, couple modèle de stars du foot

L'amour est du côté de l'Angleterre. Pernille Harder et Magdalena Eriksson sont deux grands noms du football. La Danoise et la Suédoise jouent dans le club londonien de Chelsea. Et dans la vie, les deux joueuses sont en couple depuis 2014. Avant de se retrouver à Londres, Harder et Eriksson se sont connues dans le club suédois de Linköping où elles ont évolué plusieurs années.

"Nous savons toutes les deux que nous voulons suivre notre propre chemin", racontait Harder dans les colonnes du Guardian en 2018. La Danoise et la Suédoise ont respectivement quitté Linköping pour rejoindre deux clubs différents et vivre ainsi une relation à distance. Immense vedette de la planète football, Pernille Harder a fait l'objet du transfert le plus cher de l'histoire en passant à l'été 2020 de Wolfsburg à Chelsea où évoluait déjà une certaine Magdalena Eriksson.

Icône pour la communauté LGBT

Lors de la dernière Coupe du monde, organisée en France à l'été 2019, Harder et Eriksson se sont embrassées après une victoire de l'équipe suédoise face au Canada. Et le cliché de ce baiser entre les deux joueuses a fait le tour du monde. "C'était complétement inattendu", a expliqué Harder. Si les deux joueuses n'ont jamais cherché à cacher cette relation, le couple est devenu un exemple pour la communauté LGBT.

"Ni moi ni Pernille n'avions pour objectif de devenir des modèles", a déclaré la Suédoise dans le podcast "The Players" en 2020. "C'est bien de pouvoir montrer qui on est et si ça implique de devenir des modèles LGBTQ, qu'il en soit ainsi et on est heureuse de le faire", ajoute Eriksson.

En mars 2022, les coéquipières et partenaires ont choisi de prendre la parole dans un court métrage, intitulé Love Always Wins ("L'amour gagne toujours), où elles s'ouvrent sur leur couple. En juin dernier, la version britannique du magazine Elle a choisi consacrer sa une à Harder et à Eriksson.

Avec Chelsea, les deux joueuses ont remporté cette saison la Coupe d'Angleterre. Chacune espère connaître un succès similaire avec son équipe nationale respective. La Danoise et la Suédoise pourraient se croiser lors de cet Euro féminin. Après son large revers (4-0) face à l'Allemagne en ouverture, le Danemark se doit de réagir pour avoir une chance de rejoindre les quarts de finale. L'attaquante danoise Pernille Harder espère faire trembler les filets à cette occasion et pourra évidemment compter sur le soutien de Magdalena Eriksson.

En attendant, les parents des deux joueuses ont décidé de confectionner un drapeau spécial combinant les couleurs des deux pays, symbole du couple.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info