Euro féminin 2022 : la compagne de la gardienne des Françaises retrouvée morte début juillet

La joueuse de football Pauline Peyraud-Magnin (à gauche) et sa compagne Camille Nell, en 2021.

Les circonstances du drame restent inconnues. Le 4 juillet dernier, la famille de Camille Nell, compagne de la gardienne des Bleues Pauline Peyraud-Magnin, a appris le décès de la jeune femme âgée de 27 ans, a indiqué sa mère. Son corps a été retrouvé sans vie dans l'appartement qu'elle partageait avec la joueuse de football à Turin. Sa famille n'a pas précisé les causes de sa mort.

La justice italienne a indiqué que l'enquête était "en cours" et restait "couverte par le secret". "Les demandes de la famille ont été, dans la mesure du possible, toutes satisfaites. Mon service travaille, depuis le début, en lien étroit avec le consulat de France à Milan", a expliqué Enrico Arnaldi di Balme, substitut du procureur à Turin. L'agence sportive qui gère les intérêts et l'image de Pauline Peyraud-Magnin a de son côté indiqué n'avoir "aucun commentaire à faire sur quelque chose qui concerne la vie privée" de celle qui évolue à la Juventus Turin.

Camille Nell s'était pacsée en 2020 avec la gardienne des Bleues (28 sélections), première footballeuse internationale française en activité à rendre publique son homosexualité en août 2020. En mars 2021, alors que "PPM" jouait à l'Atlético Madrid, les deux jeunes femmes avaient reçu l'AFP pour un entretien dans l'intimité de leur appartement de la banlieue de la capitale espagnole, se réjouissant des nombreux messages de soutien reçus après ce "coming-out".

Pauline Peyraud-Magnin est actuellement en Angleterre où elle dispute l'Euro féminin. Elle a marqué les esprits lors du premier match contre l'Italie (5-1 pour les Bleues) en multipliant les parades. Pour préparer la compétition, l'équipe de France a effectué un stage de trois semaines qui s'est terminé après un second match amical contre le Vietnam le 1er juillet à Orléans. Les Bleues avaient ensuite eu 3 jours de repos avant de partir pour le Royaume-Uni le 5 juillet.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info