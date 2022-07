Euro 2022 féminin : les conditions pour que les Bleues rejoignent les quarts

Grace Geyoro et Aïssatou Tounkara avec les Bleues à Rotherham le 10 juillet 2022

Un nouveau feu d'artifice en ce jour de fête nationale ? Idéalement lancées dans l'Euro avec un carton (5-1) face à l'Italie, leur adversaire le plus dangereux sur le papier dans le groupe D, les Bleues se dressent contre la Belgique, le plus faible jeudi 14 juillet (21h) à Rotherham. Les Belges pointent au 20e rang au classement Fifa, la France étant 3e, l'Italie 14e et l'Islande, le dernier adversaire du premier tour le lundi 18 juillet, 18e.

Mais au-delà d'une nouvelle démonstration de force, c'est la qualification pour les quarts de finale que visent Corinne Diacre et ses joueuses. Le calcul est simple : une victoire dans la banlieue de Sheffield contre les "Red Flames" permettrait aux Bleues de rejoindre le Top 8, à l'instar de l'Angleterre et l'Allemagne, avant même le dernier match de poule. Et si les Italiennes ne perdent pas contre les Islandaises, la 1re place du groupe D serait déjà assurée.

Jusqu'à présent, tous les feux sont au vert pour la France, qui est même préservée de toute blessure parmi son effectif, pourtant pas épargné avant le coup d'envoi du tournoi. Wendie Renard (quadriceps) et Sakina Karchaoui (cuisse) ont surmonté leurs pépins physiques pour parfaitement lancer leur Euro, Grace Geyoro a balayé le souvenir de son entorse au genou avec un triplé et Kadidiatou Diani, malgré une torsion de la cheville, s'est régalée sur son aile droite.

Vers un 11 reconduit

Mardi 12 juillet, l'entraînement s'est déroulé en présence des 23 joueuses, avec une mise en place tactique qui laisse entrevoir un 11 de départ similaire à celui choisi contre l'Italie. Diacre avait la joie contenue après le succès initial, comme ses joueuses. Mais elle s'est montrée plus détendue et bavarde qu'à l'accoutumée, comme libérée d'un poids.

