Euro Espoirs : programme, diffusion télé... Tout sur la phase finale

Jean-Philippe Mateta et Jonathan Ikoné le 18 juin 2019 à Cesena

et AFP

publié le 25/06/2019 à 18:15

Mission accomplie : l'équipe de France Espoirs a pris lundi 24 juin à Cesena face à la Roumanie le point (0-0) dont elle avait besoin pour atteindre les demi-finales de l'Euro, où elle affrontera l'Espagne, et pour retrouver les Jeux Olympiques après presque 25 ans d'absence.

Jamais brillants dans cette phase de groupe, les Bleuets la terminent pourtant invaincus et semblaient loin du dernier carré quand ils étaient menés 1-0 par l'Angleterre à la 89e minute du premier match. Avec sept points, ils terminent finalement meilleurs deuxièmes de la phase de poules (devant l'Italie et le Danemark), ce qui les place sur la route de la redoutable Espagne, jeudi 27 juin à Bologne. Le 0-0 de lundi à Cesena convient aussi aux Roumains, premiers du groupe C, qui affronteront l'Allemagne pour une place en finale.

Contrairement à la phase finale d'une Coupe du Monde, la phase finale de l'Euro italo - saint-marinais commencera directement par les demi-finales puisque les premiers des trois poules sont qualifiés en plus des Bleuets, meilleurs deuxièmes. Si les Français perdent face aux Espagnols, il n'y aura pas de match pour la 3e place. Comme la Coupe d'Afrique des Nations et la Copa America, la compétition est à suivre en intégralité sur beInSport.

Le programme de la phase finale

Demi-finales :

Jeudi 27 juin :

18h00 : Allemagne - Roumanie à Bologne

21h00 : Espagne - France à Reggio d'Émilie

Finale dimanche 30 juin (20h45) à Udine