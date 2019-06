Copa America 2019 : le calendrier complet en heures françaises

publié le 14/06/2019 à 09:12

Privé de sa star Neymar, le Brésil va tenter de redorer son image devant son public en remportant la Copa America, trophée qui le fuit depuis 12 ans, avec une équipe qui mêle cadres expérimentés et jeunes loups mis en orbite pour le Mondial 2022. Avant même que l'attaquant du PSG ne se blesse et qu'il ne soit accusé de viol, le sélectionneur avait décidé de lui retirer le capitanat, en raison de son altercation avec un spectateur à l'issue de la finale de la Coupe de France.



Seul joueur de l'équipe actuelle ayant pris part au titre continental de 2007, Dani Alves, 36 ans, a hérité du brassard. Lors de ce sacre, au Venezuela, il était remplaçant, mais était entré en jeu pour parachever le succès retentissant en finale contre l'Argentine (3-0) d'une frappe sèche du droit. Depuis, la Seleçao a enchaîné les désillusions, avec deux éliminations en quarts de finale de Coupe du monde (2010 et 2018) et surtout la raclée historique 7-1 face à l'Allemagne en demi-finale de "son" Mondial en 2014.

En Copa America, le bilan des Brésiliens est tout simplement indigne de leur rang de quintuples champions du monde : battus deux fois de suite aux tirs aux buts par le Paraguay (2011 et 2015), ils sont sortis au premier tour lors de l'édition du Centenaire, en 2016. Ils se retrouvent cette fois dans un groupe avec la Bolivie, le Venezuela et le Pérou. Les deux autres sont les suivant : Argentine, Colombie, Paraguay et Qatar (invité) dans le B, Uruguay, Equateur, Japon (invité) et Chili dans le C.

Copa America : le programme

Phase de groupes :



Vendredi 14 juin :

21h30 (02h30 en France le 15) : Brésil - Bolivie à Sao Paulo



Samedi 15 juin :

16h00 (21h00) : Venezuela - Pérou à Porto Alegre

19h00 (00h00 le 16) : Argentine - Colombie à Salvador



Dimanche 16 juin :

16h00 (21h00) : Paraguay - Qatar à Rio de Janeiro

19h00 (00h00 le 17) : Uruguay - Équateur à Belo Horizonte



Lundi 17 juin :

20h00 (01h00 le 18) : Japon - Chili à Sao Paulo



Mardi 18 juin :

18h30 (23h30) : Bolivie - Pérou à Rio de Janeiro

21h30 (02h30 le 19) : Brésil - Venezuela à Salvador



Mercredi 19 juin :

18h30 (23h30) : Colombie - Qatar à Sao Paulo

21h30 (02h30 le 20) : Argentine - Paraguay à Belo Horizonte



Jeudi 20 juin :

20h00 (01h00 le 21) : Uruguay - Japon à Porto Alegre



Vendredi 21 juin :

20h00 (01h00 le 22) : Équateur - Chili à Salvador



Samedi 22 juin :

16h00 (21h00) : Pérou - Brésil à Sao Paulo

16h00 (21h00) : Bolivie - Venezuela à Belo Horizonte



Dimanche 23 juin :

16h00 (21h00) : Qatar - Argentine à Porto Alegre

16h00 (21h00) : Colombie - Paraguay à Salvador



Lundi 24 juin :

20h00 (01h00 le 25) : Chili - Uruguay à Rio de Janeiro

20h00 (01h00 le 25) : Équateur - Japon à Belo Horizonte



Quarts de finale :



Jeudi 27 juin :

21h30 (2h30 le 28) : 1er groupe A - meilleur troisième groupe B ou C à Porto Alegre



Vendredi 28 juin :

16h00 (21h00) : 2e groupe A - 2e groupe B à Rio de Janeiro

20h00 (01h00 le 29) : 1er groupe B - 2e groupe C à Sao Paulo



Samedi 29 juin :

16h00 (21h00) : 1er groupe C - meilleur 3e groupe A ou B à Salvador



Demi-finales :



Mardi 2 juillet :

21h30 (02h30 le 3/07) à Belo Horizonte



Mercredi 3 juillet :

21h30 (02h30 le 4/07) à Porto Alegre



Match pour la 3e place samedi 7 juillet à 16h00 (21h00) à São Paulo



Finale dimanche 7 juillet à 17h00 (22h00) à Rio de Janeiro

