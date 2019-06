CAN 2019 : le programme complet en heures fançaises

publié le 20/06/2019 à 08:15

La Coupe du Monde féminine de football, la Copa America, l'Euro Espoirs ou la Gold Cup animent la planète football en ce mois de juin 2019. Vendredi 21 juin, c'est au tour de l'Afrique de s'offrir sa fête du ballon rond, avec le coup d'envoi de la 32e édition de la CAN, marquée par deux nouveautés : le tournoi ne se déroule plus en hiver et accueille 24 équipes contre 16 lors des 12 précédentes éditions.

Pays hôte pour la 4e fois de son histoire, l'Égypte ouvre le bal dans le groupe A contre le Zimbabwe. Mohamed Salah et les Pharaons sont en quête d'un 8e sacre. Ils se frotteront ensuite à la RD Congo puis à l'Ouganda.

Nigeria, Guinée, Madagascar et Burundi composent le groupe B, Sénégal, Algérie, Tanzanie et Kenya le C, Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud et Namibie le D, Tunisie, Mali, Mauritanie et Angola le E, Cameroun, Ghana, Bénin et Guinée-Bissau le F.

CAN 2019 : les six groupes Crédit : Laurence SAUBADU, Vincent LEFAI / AFP

52 matches sont à suivre. Le format est exactement le même que celui du Mondial féminin, avec les deux 1ers de chaque groupe directement qualifiés pour les 8es de finale et les quatre meilleurs 3es sur six repêchés. Il y a deux ans, le Cameroun s'était imposé en finale en battant l'Égypte 2-1 grâce à des buts de Nicolas Nkoulou et de Vincent Aboubakar.

CAN 2019 : le programme complet

Phase de groupes :



Vendredi 21 juin :

22h00 : Égypte - Zimbabwe au Caire (Groupe A)

Samedi 22 juin :

16h30 : RD Congo - Ouganda au Caire (Groupe A)

19h : Nigeria - Burundi à Alexandrie (Groupe B)

22h : Guinée - Madagascar à Alexandrie (Groupe B)



Dimanche 23 juin :

16h30 : Maroc - Namibie au Caire (Groupe D)

19h : Sénégal - Tanzanie au Caire (Groupe C)

22h : Algérie - Kenya au Caire (Groupe C)

Lundi 24 juin :

16h30 : Côte d'Ivoire - Afrique du Sud, au Caire (Groupe D)

19h : Tunisie - Angola, à Suez (Groupe E)

22h : Mali - Mauritanie, à Suez (Groupe E)

Mardi 25 juin :

19h : Cameroun - Guinée-Bissau, à Ismailia (Groupe F)

22h : Ghana - Bénin, à Ismailia (Groupe F)

Mercredi 26 juin :

16h30 : Nigeria - Guinée, à Alexandrie (Groupe B)

19h : Ouganda - Zimbabwe, au Caire (Groupe A)

22h : Égypte - RD Congo, au Caire (Groupe A)

Jeudi 27 juin :

16h30 : Madagascar - Burundi, à à Alexandrie (Groupe B)

19h : Sénégal - Algérie, au Caire (Groupe C)

22h : Kenya - Tanzanie, au Caire (Groupe C)

Vendredi 28 juin :

16h30 : Tunisie - Mali, à Suez (Groupe E)

19h : Maroc - Côte d'Ivoire, au Caire (Groupe D)

22h : Afrique du Sud - Namibie, au Caire (Groupe D)

Samedi 29 juin :

16h30 : Mauritanie - Angola, à Suez (Groupe E)

19h : Cameroun - Ghana, à Ismailia (Groupe F)

22h : Bénin - Guinée-Bissau, à Ismailia (Groupe F)

Dimanche 30 juin :

18h : Madagascar - Nigeria, à Alexandrie (Groupe B)

18h : Burundi - Guinée, au Caire (Groupe B)

21h : Ouganda - Égypte, au Caire (Groupe A)

21h : Zimbabwe - RD Congo, au Caire (Groupe A)



Lundi 1er juillet :

18h : Afrique du Sud - Maroc, au Caire (Groupe D)

18h : Namibie - Côte d'Ivoire, au Caire (Groupe D)

21h : Kenya - Sénégal, au Caire (Groupe C)

21h : Tanzanie - Algérie, au Caire (Groupe C)

Mardi 2 juillet :

18h : Bénin - Cameroun, à Ismailia (Groupe F)

18h : Guinée-Bissau - Ghana, à Suez (Groupe F)

21h : Mauritanie - Tunisie, à Suez (Groupe E)

21h : Angola - Mali, à Ismailia (Groupe E)

8es de finale :

Vendredi 5 juillet :

18h : 1er groupe D - 3e groupe B/E/F, au Caire

21h : 2e groupe A - 2e groupe C, au Caire

Samedi 6 juillet :

18h : 2e groupe B - 2e groupe F, à Alexandrie

21h : 1er groupe A - 3e groupe C/D/E, au Caire



Dimanche 7 juillet :

18h : 1er groupe B - 3e groupe A/C/D, à Alexandrie

21h : 1er groupe C - 3e groupe A/B/F, au Caire

Lundi 8 juillet :

18h : 1er groupe E - 2e groupe D, à Suez

21h : 1er groupe F - 2e groupe E, à Ismailia



Quarts de finale :

Mercredi 10 juillet :

18h : Quart de finale 1, au Caire

21h : Quart de finale 2, au Caire

Jeudi 11 juillet :

18h : Quart de finale 3, à Suez

21h : Quart de finale 4, au Caire

Demi-finales :

Dimanche 14 juillet :

18h : Demi-finale 1, au Caire

21h : Demi-finale 2, au Caire

Finales :



Mercredi 17 juillet :

21h : Finale pour la 3e place, au Caire

Vendredi 19 juillet :

21h : Finale, au Caire