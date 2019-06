publié le 19/06/2019 à 06:50

Ils sont nés entre 1996 et 2000 et jouent parfois dans les plus grands clubs du monde. Ils vont œuvrer pendant l'Euro Espoirs, qui a débuté lundi 16 juin. La compétition qui se déroule tous les deux ans permet aux amateurs de ballon rond de découvrir les futurs stars du football européen.

L'équipe de France, elle, sera dans une poule au niveau élevé avec la Croatie, l'Angleterre et la Roumanie. Les Bleuets n'ont pas participé à la compétition depuis 13 ans. Avec des joueurs comme Houssem Aouar, Jonathan Bamba, Ibrahima Konaté ou Moussa Dembélé, la sélection amenée par le sélectionneur Sylvain Ripoll a pour ambition de remporter le trophée final.

Pour l'occasion, on a concocté le 11 des stars de l'Euro. On y retrouve le tout nouvel attaquant du Real Madrid Luka Jovic, en lice avec la Serbie, le milieu français de l'OL Houssem Aouar, mais aussi des jeunes pépites du football européen.

3-5-2

Dans les cages, Alexandre Nubel, l'Allemand de Shalke 04. Devant lui, une défense à trois constituée du Français Ibrahima Konate (Liepzig), du Danois de la Sampdoria de Gênes Joachim Anderson, et de l'Allemand d'1,95 mètre Jonathan Tah, joueur du Bayer Leverkusen.

Avec Houssem Aouar, quatre joueurs forment le milieu de terrain, on y trouve l’Italien Nicolo Barella de Cagliari, l'Anglais Phil Foden de Manchester City, l'Allemand de Dortmund Mahmoud Dahoud et l'Espagnol Daniel Ceballos du Real Madrid. En attaque avec avec Luka Jovic, le jeune Moise Kean de 19 ans qui évolue à la Juventus de Turin complète l'équipe.

LE 11 DES STARS DE L'EURO U21