Euro 2021 : une belle prime pour les Bleus en cas de victoire

Antoine Griezmann est félicité par ses coéquipiers de l’Equipe de France après avoir marqué un but lors du match de qualification de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 contre l’Ukraine au Stade de France, le 24 mars 2021.

publié le 02/06/2021 à 18:25

En cas de victoire à l'Euro 2021, les Bleus pourraient recevoir une belle prime. Ainsi, chaque joueur pourrait percevoir environ 340.000 euros de la part de la FFF si l'Équipe de France venait à se qualifier et gagner la finale qui aura lieu le 11 juillet prochain.

Cette année, l'UEFA est généreuse. Elle a prévu que le champion d'Europe remportera un total de 34 millions d'euros maximum rappelle Le Parisien, s'il gagne tous ses matchs de poule. La hausse est significative par rapport à 2016 où le vainqueur avait reçu 28 millions d'euros.

Depuis le Mondial de 2014, la Fédération française de football a fixé un système de répartition pour éviter les discussions entre le président de l'institution et les cadres de la sélection. Noël Le Graët, le patron de la FFF, a confié au Parisien "qu'il n’y a pas à discuter des primes. On reste sur le système déjà mis en place lors des précédentes compétitions. Les joueurs se partagent 30 % de la dotation globale versée par l’UEFA. Et ensuite, ils font ce qu’ils veulent de la somme."

Un bonus de 1,5 million d'euros par victoire pendant la phase de poules

Pour l'Euro 2021, l'UEFA a prévu que chaque équipe en lice recevra 9,25 millions d'euros et un bonus de 1,5 million d'euros par victoire pendant la phase de poules et de 750.000 euros en cas de match nul. La Fédération française a donc fixé une prime à la performance. Le versement du bonus ne sera activé que si les Bleus arrivent en huitièmes de finale.



Lors de la victoire des Bleus au Mondial 2018, la Fifa avait versé une dotation de 32,5 millions d'euros à la France et les joueurs avaient perçu environ 550.000 euros chacun. Après ce succès des Bleus, la FFF avait augmenté la part des 30% prévus initialement.