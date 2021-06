publié le 01/06/2021 à 17:31

Une mise au point de Didier Deschamps. Interrogé par plusieurs quotidiens ce lundi 31 mai, le sélectionneur des Bleus est revenu sur la décision d'Aymeric Laporte de participer à l'Euro 2021 avec l'équipe d'Espagne.

Naturalisé espagnol, le défenseur central Aymeric Laporte disputera la compétition, qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet, avec la Roja. Une décision qu'a assuré comprendre Didier Deschamps : "Il a cette liberté, il n'a pas joué avec nous… Il aurait pu ne pas l'avoir, dix secondes avec les Bleus auraient suffi. Il a toujours été dans les pré-listes, mais il y a de la concurrence", a indiqué le sélectionneur dans les colonnes de La Provence.

"Je ne prends pas un joueur pour l'empêcher d’avoir un deuxième choix. Je n'allais pas le bloquer", a-t-il justifié.

"Ce qui me gêne, c’est ce qu’il peut dire et qui est mensonger", a toutefois assuré le capitaine de l'équipe de France 1998 avant de poursuivre : "Le seul message que j’ai eu de sa part, date du mois d’octobre pour une situation précise où il avait été blessé en septembre, il n'était plus dans les pré-listes. Il était dans celles de novembre, mars et dans celle-là aussi. Il n'y a pas de gâchis, c'est son choix. Je lui souhaite bonne route. Ça fait partie de sa liberté".