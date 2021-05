Euro 2021 : Skillzy, la mascotte de la compétition, est loin de faire l'unanimité

publié le 29/05/2021 à 15:36

Il se voulait "inspiré de la culture du freestyle et du panna", un type de foot de rue, mais n'a pas rencontré le succès escompté... et c'est le moins que l'on puisse dire ! Après Super Victor en 2016, l'UEFA a révélé vendredi 28 mai la nouvelle mascotte, Skillzy, de l'Euro. Pourtant, à deux semaines du coup d'envoi de la compétition, qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet, la nouvelle recrue du football européen subit de nombreuses critiques.

"Rien ne va plus, surtout au niveau de la mascotte", une "blague", "à ce niveau là, on regrette Footix", les internautes ne sont pas tendre avec le jeune Skillzy. Il n'a visiblement pas plus plu Grégory Ascher, qui anime le Double Expresso sur RTL2 et intervient régulièrement sur la chaîne L'Équipe. "On est sur la mascotte la plus immonde de l'histoire de l'humanité", a écrit le journaliste sur Twitter, repéré par le Huffpost.

On le dit : on est sur la mascotte le plus IMMONDE de l'histoire de l'humanité

FILEZ LA À LA SUPER LIGUE ! pic.twitter.com/7fY1ZXONQ1 — Grégory Ascher (@GregoryAscher) May 28, 2021

Cependant, comme le rappelle le site d'actualité, ce n'est pas la première fois qu'une mascotte rencontre aussi peu de succès, bien au contraire, et pas seulement dans le monde du football. Maxoo, mascotte du Tour de France 2021, avait lui aussi rencontré un accueil très froid des amateurs de cyclisme.