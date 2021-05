Euro 2021 : quel est le protocole sanitaire des Bleus ?

publié le 27/05/2021 à 18:29

Lors du tournoi des VI nations, l'équipe de France de rugby a fait les fruits d'une explosion de leur bulle sanitaire, les contraignant à reporter leur match contre l'Écosse, prévu au mois de février et qui a finalement eu lieu fin mars, après l'apparition de 17 cas de Covid-19. Chez leurs homologues footballeurs, tout est mis en œuvre pour éviter de nouveaux incidents.

À l'approche de l'Euro 2021, dont le match d'ouverture aura lieu le 11 juin entre la Turquie et l'Italie (21h), la majorité des Bleus ont d'ores et déjà rejoint leur camp d'entraînement à Clairefontaine. "On est dans une bulle sanitaire stricte où tout est réduit. On n’a aucune liberté par rapport à l’extérieur, les joueurs vont le savoir bien évidemment", a assuré Didier Deschamps devant la presse ce mercredi 26 mai.

Le réglement de l'UEFA sur la question du coronavirus est particulièrement sévère. "À partir du moment où un joueur est positif, c’est fini. Il quitte la compétition", a confirmé le sélectionneur français. Pour affronter d'éventuelles contaminations, des changements de joueurs seront autorisés jusqu'au premier match de l'équipe concernée (le 15 juin à 21h contre l'Allemagne pour la France) en cas de test positif mais aussi pour les cas contacts.

Testés à leur arrivée à Clairefontaine, tous les joueurs et membres du staff de l'Équipe de France sont négatifs. Didier Deschamps a indiqué avoir été, tout comme ses adjoints, vaccinés. Il n'y aura cependant pas d'opération de vaccination organisée pour les 26 bleus.