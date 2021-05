Euro 2021 : tout ce qu'il faut savoir avant l'annonce de la liste de Deschamps

publié le 18/05/2021 à 11:46

L'Euro de football se déroulera du 11 juin au 11 juillet et c'est déjà un peu le coup d'envoi : Didier Deschamps, le sélectionneur annonce sa liste ce mardi soir, et c'est notamment à suivre dans le 19-45 sur M6. Didier Deschamps va donner 26 noms au lieu de 23 habituellement. Une liste élargie, entérinée par l'UEFA récemment, en raison des conditions sanitaires, avec le risque Covid, et des calendriers surchargés cette saison.

Didier Deschamps arrivera en compagnie de son staff, vers 19h dans un hôtel parisien. C'est là qu'il répondra aux questions de Marie Portolano pour M6 et de Nathalie Iannetta pour TF1. La liste l'aura précédé : à 18h, sur une clé USB, elle sera livrée à des infographistes dans un car-régie, qui vont préparer la mise en images de l'effectif. À 20h20, après avoir répondu à deux questions d'introduction, le sélectionneur va donc égrener les noms, par ordre alphabétique, poste par poste, en commençant par les gardiens.

Confidentialité jusqu'au bout puisque les joueurs concernés apprendront leur présence à l'Euro devant leur écran de télévision. Deschamps se rendra ensuite dans l'auditorium de la Fédération française de football pour répondre aux questions de la presse.

À quelle liste s'attendre ?

Le groupe sacré en Russie comptait 24 sélections en moyenne. Les Bleus faisaient partie des trois sélections les plus jeunes du Mondial, donc c'est assez logique d'en retrouver beaucoup pour l'Euro. Lloris, Varane, Pavard, Hernandez, Kanté, Pogba, Griezmann, Mbappé et quelques autres sont certains d'être dans la liste. Il devrait y avoir autour de 50% de mondialistes dans le groupe choisi par Deschamps.

Les surprises, ce n'est pas vraiment la méthode Deschamps. La liste est toujours très proche, à 90-95% de celle du mois de mars, celle du dernier rassemblement. Si le cas Benzema est entendu depuis longtemps, des noms émergent par moments, des jeunes comme le rennais Eduardo Camavinga, 18 ans, les défenseurs Jules Koundé et Dayot Upamecano ou le milieu de Monaco Aurélien Tchouaméni. Ces joueurs devraient rester néanmoins à disposition des Espoirs qui disputent eux aussi un championnat d'Europe.

Des remplacements possibles

Les incertitudes sont surtout liées aux blessés. Anthony Martial, l'attaquant de Manchester United, par exemple, n'a pas joué depuis fin mars, Thomas Lemar à l'Atletico, Ferland Mendy au Real Madrid. Peuvent-ils être remis sur pied à temps ? Corentin Tolisso, champion du monde, vient de reprendre la compétition ce week-end avec le Bayern... Ultime réunion, ultimes arbitrages, dans la matinée

Si un joueur appelé est ensuite blessé le week-end prochain, lors de la dernière journée de Ligue 1 par exemple, il peut être remplacé, car la liste définitive doit être envoyée le 1er juin à l'UEFA. Jusqu'à cette date, l'encadrement des Bleus peut la modifier. 26 joueurs dans la liste et sans doute quelques "suppléants" ou "réservistes" annoncés. Il reste la finale de Coupe de France demain soir, la 38e et dernière journée de championnat ainsi que les deux finales de Coupe d'Europe, dans lesquelles 5 tricolores devraient être impliqués.

Raphaël Varane par exemple, avait loupé l'Euro 2016, touché à la cuisse juste avant la finale de C1 cette année-là. Sous l'ère Deschamps, 2018 a été l'exception. D'ailleurs, le groupe initial n'avait pas bougé. Il y a 3 ans, pas de changement, tous étaient montés dans l'avion pour la Russie.