Euro 2021 : comment fonctionne le système des 3èmes qualifiés ?

24 nations en compétition, 16 qualifiés en huitièmes de finale, 6 groupes. Il a fallu la formule pour organiser la qualification en match à l'élimination directe après l'élargissement du nombre d'équipes en lice à 24. Le tournoi en comportait traditionnellement 16. Parmi eux, les deux premiers de chaque groupe accédaient aux quarts de finale.

Depuis l'Euro 2016, les pays qui finissent troisième sur quatre dans leur poule ne sont pas forcément éliminés de la compétition. Dans le groupe A, où tous les matches ont été disputés, les Suisses, troisième avec 4 points, ne sont pas officiellement éliminés. Leur sort dépend à présent des résultats des autres troisièmes de poule. La France, en cas de défaite contre le Portugal, pourrait se retrouver dans ce cas de figure.

Quatre des six troisièmes de groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale. En cas d'égalité, un scénario probable, les équipes seront départagées d'abord sur la base de la différence de buts. Celle-ci se calcule en soustrayant au nombre de buts marqués le nombre de buts encaissés.

Si cela ne suffit pas, la prime reviendra à la sélection qui a inscrit le plus de buts parmi les équipes à égalité, puis au nombre de victoires, à l'équipe qui a reçu le moins d'avertissements et, en dernier recours, aux nombres de points obtenus lors des phases de qualification pour l'Euro 2021.

Un possible adversaire pour les Français

Dans la plupart des poules, le total de point nécessaire pour accrocher la troisième place sera compris entre 2 et 4 points. Seul le groupe A, avec la Russie, la Finlande et la Belgique, pourrait voir trois nations finir avec six points chacun. Dans ce cas, logiquement, les trois passeront au tour prochain.

Les meilleurs troisièmes affronteront, en poule, les vainqueurs des groupes B (Belgique, Russie ou Finlande), C (Pays-Bas), E (Suède, Slovaquie ou Espagne) et F (France, Allemagne ou Portugal). Il est cependant impossible de prévoir les confrontations tant que les identités des quatre derniers qualifiés ne seront pas connues.