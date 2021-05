Euro 2021 : on connaît les numéros que porteront les Bleus

publié le 21/05/2021 à 18:08

C'était l'une des questions que soulevait le retour inespéré de Karim Benzema en Équipe de France : quel numéro va-t-il arborer pour l'Euro ? On connait désormais la réponse puisque l'Équipe de France de football a dévoilé ce vendredi 21 mai les numéros des maillots des 26 Bleus sélectionnés par Didier Deschamps.

Comme annoncé, Karim Benzema portera bien le numéro 19 et ne récupèrera pas le numéro 10 qu'il portait en 2015, pour son dernier match avec les Bleus. Ce dernier, numéro iconique porté par Michel Platini ou encore, est-ce bien la peine de le rappeler, par Zinédine Zidane, restera donc sur les épaules de Kylian Mbappé pour l'Euro. Benzema n'aura pas non plus le numéro 9 qu'il porte au Real Madrid et qui lui a valu le surnom de "KB9", puisqu'il restera du côté d'Olivier Giroud.

Reste à savoir si le numéro 19, porté par le passé par Christian Karembeu, Willy Sagnol, ou encore Paul Pogba à ses débuts en Bleu, portera chance à Karim Benzema pour son retour qui a eu l'effet d'une bombe. Du côté des autres Bleus, pas trop de surprise, Antoine Griezmann gardera son numéro 7, Paul Pogba le 6, N'Golo Kanté le 13 ou encore Raphaël Varane le numéro 4. Le petit poucet du FC Séville, Jules Koundé a quant à lui hérité du numéro 25.

