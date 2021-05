Kylian Mbappé et Karim Benzema

et AFP

publié le 18/05/2021 à 22:22

Le retour de Karim Benzema en équipe de France, cinq ans après sa mise à l'écart, a suscité une vague de réactions enthousiastes dans les instances du football français. C'est notamment le cas de celui aux côtés de qui tout le monde l'attend, Kylian Mbappé.

Sur son compte Instagram, l'attaquant du PSG a publié une simple photo qui en dit long : les deux hommes, en bleu, se souriant l'un à l'autre. En guise de commentaire, des émojis flammes qui traduisent une excitation partagée par plus d'un million de personnes qui ont, en quelques minutes, liké le post.

Ce retour est "une excellente décision", a également salué mardi le président de la Fédération française Noël Le Graët, qui veut croire que l'avant-centre apportera "son talent" à l'Euro cet été.

"Si le retour dans le groupe de Karim Benzema a pu surprendre certains, il me réjouit. J'estime que c'est une excellente décision, compte tenu de son talent et de ses performances remarquables tous ces derniers mois", a déclaré le dirigeant dans un communiqué publié sur le site de la FFF.

"Je suis certain qu'il sera heureux de retrouver ses partenaires et aura à cœur d'aider l'équipe de France à atteindre ses objectifs, comme il l'a toujours fait lorsqu'il a été appelé", a néanmoins lancé Le Graët mardi, souhaitant bonne chance aux Bleus.

Le retour de Benzema en Bleu a également été salué mardi par Jean-Michel Aulas, membre du Comité exécutif de la FFF et patron de l'Olympique lyonnais, le club formateur de l'attaquant du Real Madrid: "Le retour du fils prodige : on est tellement fier et heureux", a twitté le dirigeant lyonnais.