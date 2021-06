Euro 2021 : les Tchèques avancent vers les 8es, les Croates fragilisés

Ce ne fut pas un match spectaculaire. La Croatie et la République Tchèque se sont séparés sur un match nul (1-1) vendredi 18 juin au Hampden Park de Glasgow, en Écosse, pour la seconde journée du groupe D de l'Euro 2021. Le Tchèque Patrik Schick a marqué sur penalty (3e but du tournoi) mais le Croate Ivan Perišić a permis à son équipe de revenir au score en seconde mi-temps grâce à une belle frappe dans la surface.

La République Tchèque a rendu une meilleure copie lors de la première mi-temps, et a été récompensée par son penalty, bien qu'un peu généreux. L'arbitre a estimé que l'attaquant tchèque avait subi une faute sur un corner. Avec ce but, l'attaquant du Bayer Leverkusen devient provisoirement le titre de meilleur buteur de la compétition. En deuxième mi-temps, les débats se sont équilibrés même si le match a été globalement pauvre en occasions.



Avec ce point obtenu, la République Tchèque possède désormais quatre points et fait un grand pas vers les huitièmes de finale, tandis que la Croatie remporte son premier point de l'Euro et se retrouve plus que jamais face au mur. L'Angleterre affronte l'Écosse ce vendredi soir et peut prendre la tête du groupe en cas de victoire. Plus tôt dans l'après-midi, la Suède a remporté son match contre la Slovaquie (1-0). Samedi, la France affronte la Hongrie à Budapest tandis que le Portugal et l'Allemagne offriront un choc potentiellement spectaculaire.