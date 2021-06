Les Bleus termineront-ils leur phase de groupe sur un succès synonyme de 1re place, quatre jours après leur match nul face à la Hongrie (1-1) ? Le Portugal, champion d'Europe en titre, annoncé plus fort qu'il y a cinq ans, va-t-il déjà devoir faire ses valises ? L'Espagne peut-elle, elle aussi, disparaître dès le premier tour ? Voici les grandes interrogations des derniers matches de poules, mercredi 23 juin.

Avant d'être fixé sur le sort des Bleus et sur leur adversaire en 8es de finale, c'est d'abord le groupe E qui livre son verdict, avec le coup d'envoi de Slovaquie - Espagne et Suède - Pologne à 18h. Tout est encore possible. Dos au mur après deux nuls, les Espagnols (3es, 2 points) doivent impérativement battre les Slovaques (2e, 3 pts) à Séville pour se qualifier. Les Suédois (1ers, 4 pts), déjà assurés de finir parmi les meilleurs 3es, peuvent éliminer les Polonais (4es, 1 pt) avec un nul à Saint-Pétersbourg.

Dans le groupe F, Portugal-France et Allemagne-Hongrie débuteront à 21h. Les Bleus sont eux aussi certains de se qualifier au pire en tant que 3es, mais ils s'exposeraient alors à la Belgique ou aux Pays-Bas en 8es. Il y a donc un succès à aller chercher, voire un nul, et surtout une dynamique à réenclencher ainsi qu'un trio offensif à décoincer sur le plan statistique.

Le Portugal grand battu du "groupe de la mort" ?

Vainqueur à l'arraché des Hongrois en ouverture (3-0) puis giflé par les Allemands (4-2), les Portugais (3es, 3 pts) de Cristiano Ronaldo (3 buts dans le tournoi) peuvent être les grands battus de ce "groupe de la mort" comme envoyer les Bleus (1ers, 4 pts) face aux Belges. Les Allemands (2es, 3 pts) peuvent encore terminer 1ers mais devront à leur tour se méfier de Hongrois (4es, 1 pt) valeureux, même si cette fois la rencontre a lieu à Munich.

Euro 2021 : le programme de mercredi 23 juin

18h00 : Slovaquie - Espagne à Séville (groupe E)

18h00 : Suède - Pologne à Saint-Pétersbourg (groupe E)

21h00 : Allemagne - Hongrie à Munich (groupe F)

21h00 : Portugal - France à Budapest (groupe F)

Les classement des groupes E et F :

Groupe E :

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Suède 4 2 1 1 0 1 0 1

2. Slovaquie 3 2 1 0 1 2 2 0

3. Espagne 2 2 0 2 0 1 1 0

4. Pologne 1 2 0 1 1 2 3 -1

Groupe F :

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. France 4 2 1 1 0 2 1 1

2. Allemagne 3 2 1 0 1 4 3 1

3. Portugal 3 2 1 0 1 5 4 1

4. Hongrie 1 2 0 1 1 1 4 -3