Euro 2021 : Ousmane Dembélé indisponible quatre mois

Un atout en moins pour les champions du monde : l'ailier Ousmane Dembélé, l'un des jokers offensifs les plus utilisés en équipe de France, a déclaré forfait lundi pour la suite de l'Euro, blessé à un genou face à la Hongrie samedi.

Selon les informations de l'Équipe, Ousmane Dembélé et le FC Barcelone se sont entendus et le joueur sera bientôt opéré. Il souffre d'une importante lésion du biceps fémoral droit, nécessitant une intervention chirurgicale et un délai de guérison d'au moins quatre mois.

Après avoir époustouflé Dortmund et l'Allemagne, le "Moustique" a vécu plusieurs exercices compliqués avec Barcelone après son transfert avoisinant les 135 millions d'euros, bonus compris, en août 2017. Cette saison, il revenait notamment d'une absence de six mois après une lourde blessure (rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite en février 2020).

Mais en 2020-21, il n'a connu qu'un passage à vide pour blessure, manquant cinq matches d'affilée en club en décembre pour une petite élongation aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Conséquence : il réalisait jusque-là une saison pleine, avec 44 matches disputés en club et 11 buts marqués toutes compétitions.