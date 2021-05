Euro 2021 : Karim Benzema lance l'opération séduction

publié le 25/05/2021 à 15:44

Les Bleus posent leurs valises au centre d'entraînement national de Clairefontaine à partir de mercredi 26 mai, à un peu moins de trois semaines de leur entrée dans l'Euro (11 juin-11 juillet) face à l'Allemagne, le mardi 15 juin (21h). Après cinq ans et sept mois d'absence, soit plus de 2.000 jours, Karim Benzema va retrouver le camp de base des Bleus. Avant de vivre ce moment, l'attaquant du Real Madrid (33 ans) a accordé une interview au quotidien L'Equipe et il affirme que tout est redevenu "comme avant" avec Didier Deschamps.

"Comme avant", "et au bout de trois minutes seulement". "On s'est vus", ajoute Karim Benzema, qui précise que "c'était un moment tranquille (...), une bonne explication avec des mots importants". Comme avant, donc, mais dans les colonnes de L'Équipe aucune mention, allusion, question au passif entre le joueur et le sélectionneur. "On a parlé de beaucoup de choses, c'était une longue discussion, entre hommes qui restera entre nous, une bonne explication avec des mots importants", livre-t-il seulement.

L'affaire Valbuena, la "sextape", le procès prévu en octobre : rien. Deschamps qui "a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France" : rien. Son ironie, ses ambiguïtés sur les réseaux sociaux vis-à-vis d'Olivier Giroud, comparé à un karting face à la Formule 1 Benzema : rien. L'approbation d'un tweet montage du rappeur Booba moquant Giroud, encore, Deschamps et l'ancien Premier ministre Manuel Valls : toujours rien.

Entretien qui fleure bon l'opération séduction

Dans cette opération communication/séduction, qui reste néanmoins un joli scoop, Karim Benzema affirme sa fierté d'avoir été rappelé, avec l'objectif de "gagner un trophée" dans une équipe de France, où selon lui son coéquipier du Real Madrid Raphaël Varane lui a confié que tout le monde était content, même "Olive", comprenez Olivier Giroud.