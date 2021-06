publié le 03/06/2021 à 17:22

Près de sept millions de téléspectateurs ont suivi le premier match de préparation des Bleus pour l'Euro, mercredi 2 juin face au Pays de Galles, avec à la clef un large succès (3-0) contre une équipe britannique dangereuse en début de rencontre mais vite réduite à 10. Si Karim Benzema n'a pas marqué pour son retour, il a su combiner avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou Paul Pogba, se créant plusieurs occasions et heurtant le poteau.

Place désormais à la Bulgarie au Stade de France pour la deuxième et dernière répétition générale avant les grands débuts dans la compétition, le mardi 15 juin (21h) face à l'Allemagne. Ce match amical contre la modeste 71e nation mondiale (la France est 2e derrière la Belgique, le Pays de Galles 17e) est programmé une semaine avant le choc à Munich, mardi 8 juin à 21h10.

Face à un adversaire qui ne s'est pas qualifié pour l'Euro, Didier Deschamps met en garde contre tout optimisme déplacé. "Les matchs de préparation, c'est pour avoir des difficultés aussi. Si on n'en a pas, ça veut dire qu'on aura bien fait, mais ça ne va pas nous donner de garanties (...) Avec mon staff, on est en alerte et jusqu'à maintenant les joueurs en ont bien conscience aussi".

Petite alerte pour Lucas Hernandez

Les Bleus devaient retrouver Clairefontaine jeudi 3 juin dans l'après-midi. Lucas Hernandez a ressenti une petite alerte musculaire. Le latéral gauche doit passer des examens. S'il y a le moindre doute, il sera ménagé à Saint-Denis, où l'équipe type, avec N'Golo Kanté à la place de Corentin Tolisso, sera attendue, au moins durant les 45 premières minutes. Des 23 joueurs de champ convoqués, sept n'ont pas disputé la moindre minute face aux Gallois.