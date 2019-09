et Léa Stassinet

publié le 11/09/2019 à 06:11

Le débat continue de faire rage dans le football français. Faut-il suspendre ou non les matches de football en cas de chants ou de bannières homophobes brandies en tribunes ? Aucun doute pour Antoine Griezmann. "Pour moi, c'est très bien d'arrêter les matches, que ce soit pour des chants homophobes ou des chants racistes", a déclaré l'attaquant des Bleus au micro de RTL. "Si on arrête les matches, les gens ne seront pas contents et ils arrêteront de le faire", a-t-il poursuivi.

Une position qui tranche avec celle de Noël Le Graët. La semaine passée, le président de la Fédération française de football avait déjà détonné en estimant dans Ouest-France "qu'on arrêtait trop de matches" pour des manifestations homophobes.

Mardi matin, il a enfoncé le clou sur France info : "L'arrêt des matches ne m'intéresse pas. C'est une erreur. J'arrêterais un match pour des cris racistes, j'arrêterais un match pour une bagarre, des incidents s'il y a un danger dans les tribunes", a estimé Noël Le Graët, assurant que le racisme dans les stades et l'homophobie en tribunes, "ce n'est pas la même chose" et appelant les clubs à "agir" via leurs services de sécurité.

Des propos qui ont suscité la colère de la ministre des Sports Roxana Maracineanu qui a affirmé que "la position qu'a prise Noël Le Graët en faisant une différenciation entre homophobie et racisme est erronée", dénonçant "un manque de préparation sur ce sujet".