VIDÉO - France-Andorre : le but de Coman

publié le 10/09/2019 à 21:14

Quoi qu'il arrive lors des 70 dernières minutes de ce France-Albanie, il restera comme l'un des grands gagnants de ce rassemblement de septembre. Auteur d'un doublé face à l'Albanie (8e et 68e minutes), Kingsley Coman a encore marqué face à Andorre dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020, mardi 10 septembre au Stade de France.

Reconduit dans le 11 de départ par Didier Deschamps comme Hugo Lloris, Clément Lenglet, Raphaël Varane, Corentin Tolisso, Antoine Griezmann et Olivier Giroud, l'attaquant de 23 ans a trouvé la faille à la 18e minute. Servi dans la profondeur par un autre jeune non Champion du Monde, le Lillois Jonathan Ikoné (21 ans), Coman est passé devant son adversaire pour conclure du droit.

Lui aussi buteur contre l'Albanie pour sa première entrée en jeu avec les Bleus, Ikoné confirme envoie lui aussi un message fort au sélectionneur avec cette passe décisive.

Dix minutes après ce but, Antoine Griezmann a obtenu un penalty. Mais comme trois jours plus tôt, il a n'a pas transformé l'occasion de signer son 30e but en Bleu : sa frappe a été repoussée le gardien andorran Josep Anton Gomes.