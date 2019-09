et Leia Hoarau

09/09/2019

De France-Albanie, on retiendra la large victoire des Bleus (4-1), mais aussi le gros couac d'avant-match. Dans le Stade de France, l'hymne d'Andorre a raisonné à la place de l'hymne d'Albanie. Dans la confusion, il a fallu retrouver la bonne musique, ce qui a pris plusieurs minutes, une erreur qui aurait pu virer au clash diplomatique.

Sur le bord du terrain, l'équipe albanaise s'est refusé de jouer tant que son hymne n'a pas retenti. Didier Deschamps a dû présenter ses excuses à son homologue albanais : "Je me suis excusé, et je m'en excuse encore auprès du peuple albanais. Il faut toujours se mettre à la place des autres et avoir ce sentiment de ne pas être respecté, ce n'est pas bien".

Mais les bourdes se sont enchaînées. Pour calmer la foule, le speaker a pris le micro et tenté de s'excuser. "Mesdames, Messieurs, chers supporters, encore toutes nos excuses pour les supporters de l'Arménie. Voici donc l'hymne de l'Arménie". La colère des supporters de l'Albanie, et non pas de l'Arménie, a de nouveau retenti. Le speaker a fini par rectifier son erreur avant que le match ne commence.

À l'origine de ce cafouillage, un mail de l'organisateur contenant deux fichiers audio : "FRA-ALB" pour l'hymne de l'Albanie, et "FRA-AND" pour celui de l'Andorre, prochain adversaire des Bleus. C'est la mauvaise pièce jointe qui a été utilisée.

Le match commence finalement avec 7 minutes de retard. Mardi, l'hymne d'Andorre retentira (à nouveau) dans l'enceinte du Stade de France, et à juste titre cette fois.