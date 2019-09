publié le 08/09/2019 à 18:57

"Ce que l’on attend des autres, on doit se le dire pour nous-même : le respect". Didier Deschamps est revenu, au lendemain de France-Albanie (4-1), sur la fausse note du samedi 7 septembre au Stade de France.

L’hymne d’Andorre, adversaire des Bleus mardi prochain, a été joué à la place de celui de l’Albanie. "Ça me gêne, je m’en suis excusé et je m’en excuse encore auprès du peuple albanais. Pour eux, c'est un manque de respect", explique le sélectionneur à M6 et RTL. "Quand ça vient après le titre qu’on a connu il y a un an, ça laisse part à de l’interprétation. 'Ah oui maintenant qu’ils sont Champions du monde…' Mais non c’est pas ça", ajoute-t-il à propos de ce "couac".

Seul sujet de satisfaction pour Didier Deschamps : la "belle réaction du public qui a applaudi leur (bon) hymne" après plusieurs minutes de flottement.