publié le 29/11/2019 à 07:02

Le tirage au sort des groupes de la phase finale d'une grande compétition, Euro ou Mondial, est toujours un moment particulièrement attendu, qui annonce déjà le mois de juin prochain au cœur de l'automne, ouvre les perspectives, rend concret l'événement à venir. 1re du groupe H des qualifications devant la Turquie, l'équipe de France connaîtra ses adversaires pour l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet) samedi 30 novembre.

La cérémonie se déroule à Bucarest (Roumanie), l'une des 12 villes hôtes de ce championnat d'Europe des nations qui célèbre les 60 ans de la compétition. Elle doit démarrer à 18h et sera à suivre en direct à la télévision sur TMC et W9, les petites sœurs" chaînes de la TNT de TF1 et M6, qui ont pour leur part obtenu les droits de diffusion des meilleures affiches de la compétition.

À l'issue de ce tirage, les six groupes de quatre ne seront pas au complet puisque seulement 20 des 24 participants sont connus. Les quatre derniers ne le seront que le 31 mars, à la fin des barrages. La France peut ainsi n'être fixée que sur seulement deux des trois équipes qui l'accompagneront au 1er tour.

En dépit de leur place de 1ers de groupe, les Bleus figurent dans le 2e des quatre chapeaux pour ce tirage. Ils hériteront forcément de l'Italie, de l'Angleterre, de l'Espagne ou de l'Allemagne, mais pas de la Belgique ni des Pays-Bas. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs 3es sur six seront qualifiés pour les 8es de finale.