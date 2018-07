publié le 29/06/2016 à 21:50

À moment historique, record au diapason : le 22 juin, 99,8% des télévisions islandaises allumées diffusaient le match opposant l'équipe islandaise à l'Autriche. Le match de qualification pour les quarts de finale aura été vu dans son intégralité par plus de la moitié des islandais (54,6%), selon l'opérateur télécoms Siminn, qui détient les droits de retransmission dans le pays.



Pour sa toute première compétition internationale, le "Petit Poucet" de l'Euro 2016 a créé la surprise en battant l'Autriche puis l'Angleterre en huitième de finale le 27 juin. Une performance inespérée qui a fait naître un phénoménal engouement des Islandais pour leur équipe. Depuis le début de l'Euro, plus de 10% des quelques 329.040 habitants ont séjourné en France pour assister aux matchs, et environ 5% se trouvait dans les gradins du Stade de France lors de l'affrontement contre l'Autriche le 22 juin.

Les Islandais sont d'ailleurs venus si nombreux en France que l'ambassade d'Islande à Paris a été contrainte de faire venir du personnel de Bruxelles et de Genève afin de gérer les nombreuses demandes de vote à distance pour l'élection présidentielle qui a eu lieu le 25 juin dans le pays.

L'équipe d'Islande affrontera les Bleus en quart de finale dimanche 3 juillet à 21 heures au Stade de France. Un match très attendu, qui devrait générer au moins autant d'engouement que les précédents pour les habitants de l'ïle scandinave.