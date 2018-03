avec Kervin Portelli et Ryad Ouslimani

C'est la grosse nouvelle du dernier match des huitièmes de finale de l'Euro 2016. L'Islande a battu l'Angleterre (2-1) sans que sa victoire ne souffre d'aucune contestation. "Nous nous sommes tous trompés. Tout le monde s'est trompé", se lamente Pascal Praud en faisant un mea culpa. "L'Islande est là. L'Islande est en quart de finale". La grosse surprise de la compétition a poussé l'exploit jusqu'au bout en passant encore un tour, écrivant ainsi les plus belles pages de l'histoire de son football.



"Vous avez une centaine de footballeurs professionnels, dont 23 ont éliminé hier le pays qui a inventé le football", admire Pascal Praud. "Evidemment il y a des précédents, il y a la Grèce qui a gagné c'était plus fort, il y a le Danemark qui a gagné c'était plus fort. Mais quand même, l'Islande", s'extasie-t-il.

"Et contre qui tombe l'Islande ? L'équipe de France de Didier Deschamps", souligne Pascal Praud avant de rappeler la chance exceptionnelle qui semble accompagner le sélectionneur depuis le début de sa carrière dans le football. Mais si les Bleus ont encore évité d'affronter un gros morceau, ils devront se coltiner la grosse surprise de l'Euro 2016. Ce qui peut être un piège.

Le journaliste rappelle ainsi qu""à l'Euro 2004, la France avait été éliminée en quart de finale par la Grèce", qui alors avait été sacrée. "Je ne me hasarderai plus à un pronostic dans cet Euro", prévient un Pascal Praud prudent. "J'ai dis Islande-France, 50-50".