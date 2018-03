publié le 29/06/2016 à 15:24

Ce n'est surement pas un hasard si l'Islande est arrivée en quart de finale de l'Euro 2016 en éliminant un poids lourd de la compétition, l'Angleterre. C'est avant tout grâce à une défense ultra solide portée notamment par Ragnar Sigurdsson. L'arrière central qui évolue au FC Krasnodar a écœuré les attaquants qui ont croisés son chemin. Avec 78,3% de duels gagnés, l'Islandais contribue grandement à l'imperméabilité du rideau défensif de son équipe. Son sens du placement et sa qualité d'anticipation sont impressionnants. En attestent ses 11 interceptions effectuées lors des quatre premiers matchs. Du haut de son mètre quatre-vingt sept, Sigurdsson a tout d emême un petit point faible : il montre un peu plus de difficultés dans les airs. Avec seulement 60% de duels gagnés de la tête, le défenseur central présente une faille à exploiter pour l'équipe de France. Auteur de son deuxième but en 60 sélections, le natif de Reykjavik confirme sa forme actuelle. Il est l'un des meilleurs défenseurs du début de l'Euro.



Si l'Islande possède un bloc compact, elle peut remercier son duo Aron Gunnarsson-Gylfi Sigurdsson. Le premier, capitaine de l'équipe, est un élément clé à la récupération du ballon. Avec 11 interceptions, Gunnarsson est un pilier du système de Lars Lagerbäck pour contrecarrer les offensives adverses. Ses 12 fautes concédées témoignent de son agressivité sur le porteur du ballon. C'est un véritable poison qui ne compte pas les efforts pour harceler l'adversaire. En plus de son pressing, Aron Gunnarsson est à la relance. Avec un taux de 64% de passes réussies, le capitaine de la sélection islandaise paie ses prises de risques. Le milieu de terrain contribue à la projection rapide vers l'avant de son équipe en jouant un peu moins d'un ballon sur deux vers les joueurs offensifs.

Très complémentaire avec Aron Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson est lui aussi très actif. Physiquement très costaud (1,86 m, 77 kg), "Gylfi, c'est notre vrai numéro 10", expose le milieu islandais Emil Hallfredsson à l'AFP. Milieu reculé, il est l'auteur de la délicate remise à Jon Dadi Bödvarsson pour l'action "brésilienne" du but qui a maté l'Angleterre. Le joueur de Swansea est très à l'aise dans le jeu. Avec 80% de passes réussies, le milieu de terrain laisse le travail défensif à son compère et s'occupe principalement d'organiser les attaques de son équipe. Joueur offensif, Sigurdsson se montre efficace devant le but. Auteur de 11 buts en 36 matchs cette saison avec son club, le milieu de terrain n'a toujours pas scoré lors de cet Euro. Il faudra que les Bleus surveillent celui qui pourra se réveiller dans cette dernière ligne droite si elle ne veut pas se faire surprendre et l'emporter contre l'Islande.

Enfin, l'Islande peut s'appuyer sur un attaquant que l'on commence à connaitre en France, Kolbeinn Sigthorsson. Le joueur du FC Nantes, auteur d'un but lors de cet Euro, est le buteur maison. Il est très efficace en sélection et compte 21 réalisations en 43 apparitions sous le maillot islandais. Malheureusement cantonné à un rôle défensif, Sigthorsson est très peu visible à l'image de ses deux tirs seulement contre l'Angleterre. Attention tout de même au bon sens du but de l'attaquant nantais.

