publié le 26/06/2016

Suite et fin des huitièmes de finale ce lundi 27 juin avec seulement deux matches au programme. L'affiche principale de la journée et même de ce premier tour à élimination directe n'est autre que le remake de la finale de l'Euro 2012. En effet, l'Italie affronte l'Espagne à 18h à Saint-Denis. Plus tard dans la soirée, le dernier 8e opposera l'Angleterre à l'Islande à 21h à Nice.



Surprise par la Croatie (2-1), mardi 21 juin, l'Espagne, double tenante du titre, s'est compliquée la tâche dans la quête d'un triplé historique. Sur sa route, la "Roja" va devoir venir à bout de l'Italie, dans une finale avant l'heure, le remake de celle de l'Euro 2012 remportée 4-0 par les hommes de Vicente Del Bosque. Convaincante dans la compétition notamment face à la Belgique (2-0), l'Italie à l'occasion de prendre sa revanche face à sa bête noire (défaite à l'Euro en 2008 et 2012) et mettre fin à sa domination européenne.

Qui sera l'adversaire des Bleus ?

À 21h, l'Angleterre se frottera à Nice la surprenante Islande, invaincue avec un succès arraché contre l'Autriche (2-1) et des nuls (1-1) contre le Portugal et la Hongrie. Les hommes du Suédois Lars Lagerbäck n'auront rien à perdre contre des Anglais eux aussi invaincus mais loin d'être flamboyants. Les hommes de Roy Hodgson sont séduisants dans le jeu mais manquent cruellement d'efficacité. Le vainqueur sera l'adversaire des Bleus en quarts de finale.



Italie-Espagne et Angleterre-Islande : les équipes probables

Italie-Espagne à 18h au Stade de France :



Italie : Buffon (cap.) - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Florenzi, Parolo, De Rossi, Giaccherini, Darmian - Eder, Pellè

Sélectionneur: Antonio Conte

Espagne : De Gea - Juanfran, Piqué, Ramos (cap.), Alba - Fabregas, Busquets, Iniesta - Silva, Morata, NolitoSélectionneur: Vicente Del Bosque

Arbitre : Cuneyt Cakir (TUR)





Angleterre-Islande à 21h à Nice :



Angleterre : Hart - Walker, Cahill (cap), Smalling, Rose - Alli, Dier, Rooney - Lallana, Kane, SturridgeSélectionneur: Roy Hodgson

Islande : Halldorsson - Saevarsson, Arnason, R. Sigurdsson, Skulason - Johann Gudmundsson, Gunnarsson (cap), G. Sigurdsson, Bjarnason - Sigthorsson, BödvarssonSélectionneurs: Lars Lagerbäck (SWE) et Heimir Hallgrimsson

Arbitre : Damir Skomina (SLO)

