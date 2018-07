publié le 26/06/2016 à 16:53

La France n'est pas passée loin de la catastrophe face à l'Irlande. Pendant une heure les Bleus ont été en grande difficulté mais ils ont finalement réussi à l'emporter contre les Vert et Blanc (2-1) à Lyon et se hissent en quarts de finale de "leur" Euro. Mais que ce fut compliqué, après l'ouverture du score de Robert Brady sur penalty (2e) l'équipe de France a douté jusqu'à ce qu'Antoine Griezmann endosse le costume de sauveur et fasse basculer le cours de la rencontre avec un doublé (58e, 61e).



Les hommes de Didier Deschamps joueront leur place dans le dernier carré le dimanche 3 juillet à 21h à Saint-Denis, contre le vainqueur de la rencontre entre l'Angleterre et l'Islande qui a lieu ce lundi 27 juin à 21h à Nice. Les Bleus devront faire sans N'Golo Kanté et Adil Rami, suspendus pour ce match.

La France se heurte à Randolph

Début de rencontre cauchemardesque pour l'équipe de France, donc. Dès la 2ème minute, Paul Pogba commet une faute sur Shane Long dans la surface de réparation. Penalty pour l'Irlande. Robert Brady prend Hugo Lloris à contre-pied (2e) et ouvre le score. Les Bleus mettent du temps à se remettre à l'endroit dans la rencontre. Dimitri Payet (7e) et Antoine Griezmann (18e) sonnent la révolte mais ne parviennent pas à réellement inquiéter Darren Randolph. Dans la foulée, Hugo Lloris sauve son équipe sur une reprise de volée de Daryl Murphy (22e).

Le match est haché. Sur coup-franc Paul Pogba pousse Darren Randolph à la parade. Le ballon se dirigeait vers la lucarne (23e). Fautif sur le but, le milieu de terrain de la Juventus dicte le tempo. Il est à l'origine des meilleures occasions françaises. Les Bleus se font une nouvelle frayeur peu avant la mi-temps. Sur un coup-franc, Shane Duffy, au second poteau, prend le dessus de la tête mais ne trouve pas le cadre. La France est toute proche de revenir à la marque. Servi par Olivier Giroud, Dimitri Payet tergiverse un peu trop dans la surface, son tir est dévié et revient sur Antoine Griezmann, contré à son tour. Les Bleus ne déméritent pas mais manquent de réussite.

Griezmann, le sauveur

Didier Deschamps fait rentrer Kingsley Coman dès le début de la seconde période pour booster son secteur offensif. Les Français poussent de plus en plus mais s'exposent à un contre. Hugo Lloris est obligé d'intervenir devant James McClean (52e). Dimitri Payet et Blaise Matuidi sollicitent Darren Randolph (52e, 53e). Mais c'est d'Antoine Griezmann que vient la lumière. Parfaitement décalé sur le côté par Dimitri Payet, Bacary Sagna centre et trouve l'attaquant de l'Atletico Madrid au point de penalty. Il place une tête croisée puissante et bat le portier irlandais (58e).



Les Bleus ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Quelques minutes après l'égalisation, Laurent Koscielny réalise une longue ouverture vers Olivier Giroud qui dévie le ballon de la tête vers Antoine Griezmann. L'attaquant des Bleus se présente face au portier adverse et le trompe d'une frappe croisée du pied gauche (61e). Le natif de Mâcon a inversé le cours du match. Il est également à l'origine de l'expulsion de Shane Duffy (66e). La seconde période est à sens unique. Griezmann n'est pas loin du triplé (92e). La France ne parvient pas à faire le break mais assure l'essentiel et se qualifie non sans mal.

Fiche technique

À Décines-Charpieu (Stade de Lyon): France bat Eire 2 à 1 (0-1)

La France qualifiée pour les quarts de finale

Spectateurs: 56.279

Arbitre: N. Rizzoli (ITA)

Buts:

France: Griezmann (57, 61)

Eire: Brady (2 s.p.)

Avertissements:

France: Ngolo Kanté (27), Rami (44)

Eire: Coleman (25), Hendrick (41), Long (72)

Exclusion:

Eire: Duffy (66)

Les équipes:

France: Lloris (cap) - Sagna, Rami, Koscielny, Evra - Matuidi, Ngolo Kanté (Coman 46, Sissoko 90+3), Pogba - Griezmann, Giroud (Gignac 73), Payet

Entraîneur: Didier Deschamps

Eire: Randolph - Coleman (cap), Duffy, Keogh, Ward - Brady, Hendrick, J. McCarthy (Hoolahan 71), McClean (O'Shea 69) - Long, Dar. Murphy (Walters 65)

Entraîneur: Martin O'Neill

Euro 2016 : le tableau de la phase finale Crédit : AFP