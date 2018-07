publié le 30/05/2016 à 19:39

Du 23 mai au 5 juin, soit 5 jours avant le coup d'envoi de l'Euro 2016 avec le match France-Roumanie au Stade de France, RTL vous propose chaque jour du lundi au vendredi une immersion au plus près des Bleus. Chaque matin à 7h15, retrouvez une chronique intitulée Bleu passion, afin de mieux découvrir plusieurs joueurs de l'équipe de France à travers un questionnaire décalé et original. Et chaque soir, à 18h25, place à Bleu en herbe, dans les premiers pas des Bleus balle au pied. Après Raphaël Varane, Steve Mandanda, Anthony Martial, Yohan Cabaye et Christophe Jallet, place lundi 30 mai à Patrice Évra.



Le latéral gauche de la Juventus Turin depuis 2014, après des débuts en Italie puis des passages à Nice, Monaco et Manchester United, est né le 15 mai 1981 à Dakar, avant de partir pour Bruxelles puis les Ulis, dans l’Essonne. Fils d’un papa diplomate, il compte 23 frères et sœurs. Mais un seul est tombé dans la marmite du football. Ses premiers ballons Évra les touche aux Ulis, dans le quartier des Hautes Plaines, à 6 ans. Près de 30 ans plus tard, il raconte qu'il n'avait pas de quoi payer sa licence. "Mais comme j'étais un joueur particulier", le club la lui offre. Mais quand je suis parti à Brétigny-sur-orge (en 1993, ndlr), ils ont sorti la facture, et elle était salée", précise-il en riant.

Avec le gabarit qu'il avait, on ne se disait pas qu'il allait finir professionnel Michel Noblecourt, son premier éducateur Partager la citation





Aux Ulis, club auquel "il doit beaucoup", il joue au poste d’attaquant, se souvient Michel Noblecourt, son premier éducateur. "Avec le gabarit qu'il avait, on ne se disait pas qu'il allait finir professionnel, ajoute-t-il. Souvent il traînait un peu les pieds à l'entraînement. Quand ça n'allait pas, il râlait". Ce qui n'empêche pas le formateur de dire que "c'était un super mec. Il aimait bien s'amuser, le football il le prenait pour un amusement. C'était un enfant. Il a toujours été respectueux des entraîneurs qu'il a eu, aux Ulis".

L'équipe de France peut dire merci aux Ulis, la pouponnière officielle des Bleus, à 25 km du centre national d'entraînement de Clairefontaine. Patrice Évra en est issu, comme l'attaquant de Manchester United et des Bleus Anthony Martial ,et avant eux un champion du monde et d'Europe, Thierry Henry.