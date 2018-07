Éric Cantona mis en examen pour avoir accusé Didier Deschamps de racisme

publié le 29/11/2017 à 10:54

Eric Cantona est peut-être allé trop loin. Pour tenter de comprendre le choix de Deschamps de ne pas sélectionner Karim Benzema et Hatem Ben Arfa pour l'Euro 2016, "Canto" avait presque ouvertement accusé le sélectionneur de racisme. La plainte de Didier Deschamps pour diffamation a débouché sur une mise en examen vendredi dernier selon Europe 1.



Les sous-entendus du "King" étaient alors assez explicites. "Deschamps, il a un nom très français. Peut-être qu’il est le seul en France à avoir un nom vraiment français. Personne dans sa famille n’est mélangé avec quelqu’un, vous savez.[...] Benzema et Ben Arfa sont deux des meilleurs joueurs français et ne seront pas à l’Euro. Et pour sûr, Benzema et Ben Arfa ont des origines nord-africaines. Donc le débat est ouvert" pouvait-on lire dans le Guardian à deux semaines du tournoi.

Pour ses propos, Eric Cantona a donc du se présenter au palais de justice de Paris, pour comparaître devant un juge d'instruction.