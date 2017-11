publié le 13/11/2017 à 12:46

Toujours pas de Karim Benzema à l'horizon alors que l'équipe de France de foot enchaîne les matchs de préparation à la Coupe du Monde 2018. Mardi 14 novembre, les Bleus seront face aux champions du monde en titre, l'Allemagne.



L'attaquant du Real Madrid, qui n'a pas été sélectionné depuis l'affaire de la sextape, disait dimanche 10 novembre encore sur Canal+ que "tant que Didier Deschamps sera là, je ne serai pas en équipe de France." C'est également ce que déplorent ses amis proches comme Jamel Debbouze, "un mec comme Karim Benzema qui fait des merveilles au Real Madrid c'est normal que ce soit un sujet."

L'humoriste évoque notamment l'attaque de l'équipe de France actuelle et s'adresse au sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, "Didier, si tu m'écoutes, à ton bon cœur, fais revenir Karim. On peut pas faire l'économie de Karim." Pour Jamel Debbouze, "Karim, Mbappé, Griezmann, on nous la donne la Coupe du Monde, on la joue même pas. On arrive ils nous la filent." Et de conclure sur celui que l'on surnomme "KB9" : "Il me manque."