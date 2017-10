publié le 31/10/2017 à 16:41

Arrivé à la tête de l'équipe de France en 2012, Didier Deschamps y restera jusqu'en 2020. Le sélectionneur des Bleus vient d'être prolongé à son poste jusqu'à la fin de l'Euro dans trois ans. "Didier pour moi c'est le meilleur, il n'y a pas photo. Tout le comité exécutif de la FFF, à l'unanimité, soutient cette prolongation", a déclaré le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graet, en conférence de presse mardi 31 octobre.



Depuis qu'il dirige la sélection, le bilan de Didier Deschamps est mitigé. Quart de finaliste à la Coupe du Monde en 2014, ses hommes s'étaient inclinés face à l'Allemagne, futur vainqueur de la compétition. Deux ans plus tard, Antoine Greizmann et les siens sont parvenus à se hisser en finale de l'Euro organisé à domicile. Mais ils se sont inclinés 1-0 face au Portugal. Enfin la qualification pour le prochain mondial en Russie s'est faite sans la manière et dans la douleur. Mais le résultat est là. C'est sans doute ce qu'ont apprécié les membres de la FFF qui ont reconduit "la desch".

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...