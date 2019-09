publié le 05/09/2019 à 19:03

Lilian Thuram revient sur la polémique autour de ses propos tenus dans le quotidien sportif italien Corriere dello Sport le mercredi 4 septembre. Dans un entretien, l'ancien champion du Monde 1998 condamnait le racisme dans les stades, mais estimait que le problème ne venait pas du football, mais des cultures de chaque pays.

L'ex-star des Bleus déclarait : "Il y a du racisme dans la culture italienne, française, européenne et plus généralement dans la culture blanche". Et d'ajouter : "Il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être".

Lilian Thuram explique sur RTL que ses propos viennent d'une interview en italien, dont les questions ont été retirées. Pour le footballeur retraité, une phrase a été "sortie de son contexte". II ajoute : "On a fait un amalgame de mes réponses sans mettre les questions".

Il est "touché" par cette polémique

Cette polémique "touche", l'ancien défenseur de l'équipe de France de football. Il assure que "ça ferait plaisir à beaucoup de personnes de me mettre dans la catégorie raciste". Critiqué notamment par Licra, Lilian Thuram se défend d'avoir été maladroit. Pour lui "les personnes racistes ont un complexe de supériorité". Il rajoute que "les gens qui sont en capacité de faire des cris de singe à un Noir sont racistes, ils ont un complexe de supériorité [...] qui cache un complexe d'infériorité".

Le champion du Monde 98 revient notamment sur les origines de ce racisme. "Cette supériorité vient d'une histoire. [...] Nous vivons dans une société où il y a des hiérarchies". Le footballeur retraité poursuit en expliquant les personnes racistes "sont encore dans la hiérarchie du passé et pensent que cette hiérarchie est juste. Beaucoup de personnes défendent l'idée que les Blancs sont supérieurs".

Lilian Thuram défend aussi qu'"historiquement il y a une culture raciste, comme il y a une culture homophobe, comme il y a une culture sexiste". Selon lui, ces choses devraient être mieux "expliquées."