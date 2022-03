Équipe de France : "Ma détermination est intacte, comme au 1er jour", assure Giroud sur RTL

Les Bleus ont arraché la victoire sur le fil contre la Côte d'Ivoire (2-1) le vendredi 25 mars pour leur premier match de l'année 2022. Après l'ouverture du score des Éléphants par Nicolas Pépé, Olivier Giroud a marqué de la tête le but de l'égalisation. L'attaquant français n'avait pourtant pas été appelé en équipe de France initialement, avant le forfait de Karim Benzema.

"C'est une belle soirée, revenir comme ça en Équipe de France comme au bon vieux temps", raconte Olivier Giroud, invité RTL et M6. Avant la rencontre, Robert Pirès rappelait la persévérance de l'attaquant, aujourd'hui devenu un chouchou du Milan : "Il sait qu'il est passé derrière Karim Benzema. Mais il n'a pas abandonné. (…) Quand il sait qu'il a encore cette chance ou cette opportunité, il se battra jusqu'au bout et il ira chercher cette petite place pour aller à la Coupe du Monde".

"Il me connait bien, il connait ma mentalité, ma force de caractère et ma détermination qui est intacte comme au premier jour en équipe de France", réagit l'attaquant des Bleus. "Si le coach a besoin de moi, je me ferai un plaisir de donner le maximum pour ce maillot et garder cette détermination même à 35 ans".

Revenu sous le maillot bleu après 9 mois d'absence, le Milanais est désormais à 4 buts du record de réalisations sous le maillot tricolore, détenu par Thierry Henry (51 buts). Bien qu'il soit toujours ambitieux, l'attaquant champion du monde assure que cette quête "n'est pas une obsession". Mais sans doute y pense-t-il parfois, en se rasant.