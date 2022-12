Équipe de France : pourquoi appelle-t-on les remplaçants "les coiffeurs" ?

LES ? DU FOOT - Pourquoi en équipe de France, on appelle les remplaçants les coiffeurs ?

En équipe de France, on appelle les remplaçants, "les coiffeurs". Cette expression est née en 1958 lors de la Coupe du monde en Suède, la fameuse où Just Fontaine, avec 13 buts, est devenu et reste encore le meilleur buteur sur un Mondial.

Cette expression est née à cause du règlement du foot qui faisait qu’à cette époque, on n’avait pas à le droit aux remplaçants pendant un match. Les 11 qui débutaient étaient le 11 qui terminaient. Ce qui a valu à Robert Jonquet, défenseur des Bleus, de finir la demi-finale face au Brésil sur le terrain alors qu’il s’était cassé la jambe au bout de 36 minutes de jeu.

Donc pour s’occuper les joueurs qui ne jouaient pas, ils faisaient quoi ? Ils coiffaient les titulaires, ceux qui jouaient ? Exactement ! Parce que sur un mois de compétition ça pousse. La Coupe du monde pour eux, c’était la coupe de cheveux.

Mais c’est en 1986 que l’expression a été définitivement popularisée par Luis Fernandez lors du Mondial au Mexique. Lui qui était titulaire dans le célèbre carré magique avec Platini, Giresse et Tigana, se moquait de ses coéquipiers qui ciraient le banc en leur disant qu’ils jouaient tellement peu qu’ils ne risquaient pas de se décoiffer, ni d’abimer leur brushing ! Y a pas que sur le terrain qu’il aimait tacler Luis.

