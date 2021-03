Équipe de France : pourquoi il ne faut plus attendre un retour de Benzema

publié le 24/03/2021 à 16:52

Voilà plus de cinq ans que Karim Benzema n'a plus été sélectionné en Équipe de France, depuis le 8 octobre 2015 plus précisément. Pourtant au Real Madrid, le buteur continue d'exceller. Sous les ordres de Zinédine Zidane, il délivre chaque week-end des matches extraordinaires et sauve même son équipe de la crise à de nombreuses reprises.

Les statistiques jouent en sa faveur, il a marqué au total à 272 reprises pour le club madrilène, en 370 matchs. Voilà le Karim Benzema que l'on connaît aux côtés de Zinédine Zidane. Mais en Équipe de France, sous Didier Deschamps, c'est une toute autre histoire. Au terme de ses 81 sélections, il n'a jamais fait un match réellement extraordinaire avec les Bleus. Même Raymond Domenech ne l'avait pas appelé à Knysna, à l'occasion de la Coupe du monde en 2010.

Sans Karim Benzema, Didier Deschamps est parvenu à remporter un mondial en 2018 et finit vice-champion d'Europe en 2016. Alors pourquoi le rappeler aujourd'hui ? De plus, il faut reconnaître qu'à l'âge de 33 ans, il n'incarne plus l'avenir de l'Équipe de France.