"Il fait partie des meilleurs" : quand Varane prend la défense de Benzema

22/03/2021

22/03/2021

Quatre mois après leur dernier rassemblement et moins de trois mois avant l'Euro, les Bleus se sont réunis lundi 22 mars 2021 dans leur centre d'entraînement de Clairefontaine, des retrouvailles express avant un marathon de trois matches qualificatifs au Mondial 2022 en huit jours. Et Karim Benzema, qui n'a pas été retenu par Didier Deschamps, fait figure de grand absent de l'équipe. Fait rarissime : un Bleu est venu vanter les mérites de l'avant-centre au Real Madrid, en la personne de Raphaël Varane.

"Concernant Karim, c'est une grande motivation pour lui de montrer le grand joueur qu'il est. Et je pense qu'il est toujours motivé à Madrid pour être performant et prouver qu'il est un grand attaquant. Il fait partie des meilleurs du monde, il a envie de le montrer (...) C'est un 'top joueur' et il est dans une très grande forme", a glissé l'avant-centre au Real Madrid, reconnaissant toutefois qu'il n'était pas le "mieux placé" pour parler de son coéquipier à Madrid, avec qui il a gagné "quatre Ligues des champions".

Samedi 20 mars, Karim Benzema avait reçu le soutien de Zinedine Zidane. Le champion du monde 1998 "ne comprend pas" pourquoi l'attaquant n'a pas été retenu chez les Bleus. "Mais pour moi, en tant qu'entraîneur du Real Madrid, tant mieux s'il reste avec nous. Ce qu'il a fait aujourd'hui, encore une fois, c'est spectaculaire", a-t-il lancé à propos du doublé de son protégé nouveau doublé, offrant la victoire au Real Madrid sur le terrain du Celta Vigo (3-1).