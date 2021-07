Transferts : Giroud est arrivé à Milan pour signer son contrat

Olivier Giroud devrait signer son contrat à l'AC Milan dans les prochaines heures.

L'attaquant international français découvrira donc la Serie A, la saison prochaine. Le joueur de l'équipe de France a atterri jeudi 15 juillet à l'aéroport milanais de Linate, au lendemain de la confirmation de son arrivée par Paolo Maldini, le directeur technique de l'AC Milan.

À bientôt 35 ans, Giroud arrive ainsi dans un championnat où l'âge des attaquants ne les empêche généralement pas de briller. Loin du club de Chelsea où la jeunesse est largement plus en avant et après un Euro difficile vécu dans l'ombre de Karim Benzema en équipe de France, le champion du monde 2018 va découvrir un troisième championnat européen.

Après avoir fait ses armes en Ligue 2, le natif de Chambéry avait joué en Ligue 1 à Montpellier et avait remporté un titre de champion en 2012, avant de rejoindre la Premier League anglaise. Après avoir passé plusieurs années dans le club d'Arsenal, de 2012 à janvier 2018, il avait ensuite rejoint Chelsea. Lors de ces années anglaises, Olivier Giroud a eu un joli palmarès en remportant quatre Coupes d'Angleterre, une Ligue Europa et la Ligue des champions cette saison.

Giroud estime avoir été laissé sur le banc à Chelsea

En début juin, Chelsea avait annoncé la prolongation d'Olivier Giroud jusqu'en juin 2022, en raison d'une clause de son contrat. Mais le joueur n'a jamais eu l'intention de poursuivre avec le club anglais, car à son goût, il a trop souvent été laissé sur banc par l'entraineur Thomas Tuchel.

À l'AC Milan, Giroud semble avoir les épaules et l'expérience pour représenter une vraie alternative à Ibrahimović et ainsi permettre à Stefano Pioli, l'entraîneur, de mieux gérer le Suédois. Ce dernier n'a pas disputé plus d'un match sur deux la saison dernière à cause de plusieurs blessures et du Covid-19.