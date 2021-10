Équipe de France : "On refait peur à nos adversaires", savoure Robert Pirès

Deux affiches face à des nations européennes de premier plan, deux succès renversants, marquants, à 13 mois du coup d'envoi du Mondial au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022). Trois jours après leur "remontada" face à la Belgique (3-2), qui menait 2-0 à la pause, les Bleus n'ont été menés que durant une poignée de secondes par l'Espagne avant de porter l'estocade à 10 minutes de la fin (2-1).

L'échec de l'Euro est en partie oublié. Robert Pirès souligne "l'importance" d'avoir retrouvé un "collectif" au cours de cette phase finale de Ligue des Nations. "Ce que l'équipe de France a fait face à la Belgique, en deuxième mi-temps, ça doit être une référence : simplicité, fluidité dans les passes, complémentarité avec nos trois attaquants, Griezmann, Benzema, Mbappé".

"Quand on a ces qualités, quand on retrouve des vertus de vouloir faire mal à son adversaire, la confiance revient automatiquement", analyse le consultant RTL et M6. Avec cette victoire, "on refait peur à nos adversaires, et je pense que pour préparer une Coupe du monde c'est très important d'être dans ces dispositions".