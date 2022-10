N'Golo Kanté et Paul Pogba avec le maillot de l'équipe de France lors du dernier Euro

"Blessure" est sûrement l'un des mots les plus détestés par Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France doit davantage haïr ce terme à un mois du début de la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre). Nourrissant quotidiennement sa réflexion sur sa liste, "DD" dévoilera les noms des joueurs appelés le 9 novembre prochain. Et les problèmes médicaux des uns et des autres ne lui permettent pas de faire exactement ce qu'il veut...

Karim Benzema, Hugo Lloris, Théo Hernandez ou encore Adrien Rabiot. Les forfaits ont été nombreux lors du dernier rassemblement tricolore qui s'est soldé par un succès (2-0) face à l'Autriche et un revers au Danemark (0-2). Ces quatre éléments, comme d'autres, ont rejoué avec leurs clubs respectifs. Didier Deschamps n'a certainement pas retrouvé la totalité de son légendaire sourire, les inquiétudes médicales restent encore nombreuses au sujet de son groupe.

Kanté officiellement absent

Le forfait de N'Golo Kanté est d'ores et déjà gravé dans le marbre. Le champion du monde 2018 n'ira pas au Qatar en raison d'un problème aux ischio-jambiers. L'information a été confirmée, mardi 18 octobre, par son club de Chelsea. Le club a annoncé que le milieu de terrain a été opéré et qu'il sera indisponible au moins quatre mois. Cette absence assurée s'ajoute à celle de Boubacar Kamara, pourtant prétendant à un billet pour le Qatar.

Gêné au mollet lors du match des Bleus face à l'Autriche, Mike Maignan est encore dans le flou. De retour à l'entraînement avec le Milan AC, mercredi 19 octobre, la doublure habituelle d'Hugo Lloris s'est de nouveau blessée. Le gardien français sera indisponible au moins dix jours.

Pogba sur le retour

Toujours dans l'attente de disputer son premier match officiel, blessé fin juillet puis opéré début septembre, Paul Pogba a effectué cette semaine son retour à l'entraînement avec ses partenaires de la Juventus Turin. Didier Deschamps a été clair au sujet du champion du monde 2018, brillant avec N'Golo Kanté au milieu de terrain en Russie. "Paul Pogba ne viendra pas s'il n'est pas apte", assurait le sélectionneur en septembre dernier. Si sa présence n'est pas encore assurée, le Français semble être sur le bon chemin...

Presnel Kimpembe est aussi sur la bonne voie. Le défenseur du Paris Saint-Germain, blessé avant le rassemblement du mois de septembre, a repris l'entraînement ce mercredi 20 octobre. L'optimisme est de rigueur pour le joueur parisien, candidat à une place de titulaire au sein de la défense française au Qatar. Du côté de Lucas Digne, son club d'Aston Villa espère compter sur le défenseur français pour la rencontre face à Newcastle, prévue le 29 novembre.

Du temps pour Lucas Hernandez

La route est un peu plus longue pour Lucas Hernandez. Touché à la cuisse il y a plus d'un mois, le frère de Théo espère récupérer du temps de jeu avant la liste de Didier Deschamps. Selon les médias allemands, le défenseur de l'équipe de France devrait reprendre le jeu avec ballon la semaine prochaine.

Didier Deschamps suit d'un œil attentif ces différents dossiers. Et les espérances du sélectionneur des Bleus sont doubles. Il souhaite un rétablissement rapide, sans la moindre douleur, de ses cadres. Dans le même temps, il veut éviter des blessures ou des rechutes chez les autres dans la dernière ligne droite avant le début de cette 22e édition de la Coupe du monde.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info