Coupe du monde 2022 : à un mois du Mondial, les 4 grosses inconnues de la liste de Didier Deschamps

Dans un mois, le Qatar, pays hôte, et l'Équateur donneront le coup d'envoi (17h) de la 22e édition de la Coupe du monde. Championne du monde en titre, l'équipe de France débutera sa compétition face à l'Australie le mardi 22 novembre (20h). Avant le premier match des Bleus au Mondial, un événement est particulièrement attendu, la révélation des joueurs choisis par Didier Deschamps pour aller au Qatar.

Le sélectionneur des Bleus dévoilera sa liste pour le Mondial le mercredi 9 novembre lors du journal de 20 heures de TF1. À quelques jours de cette liste et à un mois du coup d'envoi de ce Mondial 2022, les interrogations et les inconnues sont nombreuses pour Didier Deschamps et son staff au sujet des joueurs à retenir.

Entre les nombreuses absences, une prestation aboutie (succès face à l'Autriche 2-0) et une performance inquiétante (défaite au Danemark 2-0), ce dernier rassemblement n'a pas apporté son lot de réponses. Seule certitude, et elle n'est pas bonne, N'Golo Kanté est forfait pour le Mondial.

1 - 23,24,25 ou 26 joueurs ?

Avant même de connaître l'identité des joueurs présents au Qatar, une incertitude réside au sujet du nombre. En juin dernier, la FIFA a autorisé les sélectionneurs à pouvoir prendre "entre 23 et 26 joueurs". Lors du dernier Euro, les 24 nations qualifiées étaient composées de 26 éléments face à la menace de cas positifs à la Covid.

Et sur cette question, Didier Deschamps n'avait pas encore tranché lors du dernier rassemblement des Bleus. "J'ai le temps de réfléchir", avait-il indiqué. S'il choisissait de faire appel à 26 hommes, au lieu de 23, "DD" pourrait ajouter un joueur de champ à chacune de ses lignes. Il faudra peut-être attendre le 9 novembre pour en avoir la réponse...

2 - Paul Pogba d'attaque ?

"Paul Pogba ne viendra pas s'il n'est pas apte". Les mots de Didier Deschamps étaient assez clairs sur la situation du champion du monde 2018. Blessé lors de la préparation avec la Juventus fin juillet et opéré au début du mois de septembre, le joueur, surnommé "La Pioche", compte toujours 0 match à son actif depuis le début de la saison.

Le sprint est lancé, depuis de nombreuses semaines, pour le milieu aux 91 sélections en équipe de France. Paul Pogba a repris la course et s'est entrainé pour la première fois, mardi 18 octobre, avec ses partenaires de la Juventus. Si tout va dans le bon sens, le natif de Lagny-sur-Marne pourrait avoir l'occasion de rejouer, fin octobre-début novembre, avant que Didier Deschamps ne dévoile sa liste.

3 - Olivier Giroud assuré du voyage ?

Derrière le très récent Ballon d'Or, Karim Benzema, la concurrence sur le poste d'attaquant de pointe fait rage. Champion du monde, deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus (2 buts de retard sur Thierry Henry) et titulaire avec le Milan AC (14 matchs toutes compétitions confondues), la place d'Olivier Giroud n'est pas encore assurée.



En l'absence de Karim Benzema en septembre dernier, Didier Deschamps avait opté pour Olivier Giroud à la place de Wissam Ben Yedder. Le sélectionneur avait même aussi intégré un nouveau, Randal Kolo Muani. Si les deux derniers assurent avec Monaco et l'Eintracht Francfort, Giroud semble avoir une légère avance sur eux. Mais devoir installer Giroud sur le banc, lors de ce Mondial, sera-t-il vu comme un problème pour le sélectionneur ?

4 - Les perdants de septembre gagnants en novembre ?

Face à la tonne d'absents lors du dernier rassemblement, Didier Deschamps s'est creusé la tête pour pallier les différents forfaits et a donné l'occasion à certains de se montrer. C'est le cas de Dayot Upamecano, de Ferland Mendy ou encore d'Eduardo Camavinga. Mais les trois hommes n'ont pas donné pleine satisfaction. Mais les deux derniers, joueurs du Real Madrid, pourraient bien être du voyage.



Pour sa première chez les Bleus, le milieu de terrain Youssouf Fofana a lui gagné des points. Et dans son secteur, à l'image du forfait de Kanté ou de l'incertitude Pogba, les places ne sont pas encore attribuées.

