Équipe de France : journée de repos pour les Bleus avec leur famille

Que la semaine va sembler longue avant le quart de finale entre la France et l'Angleterre, samedi à 20h. Les Bleus se sont imposés (3-1) contre la Pologne alors que les Anglais l'ont emporté (3-0) contre le Sénégal. Mais avant de préparer le choc entre deux équipes qui se connaissent bien, c'est repos ce lundi pour les hommes de Didier Deschamps. Une journée en famille et une parenthèse qui fait du bien, surtout dans les têtes.

C'était le moment identifié par l'encadrement des Bleus, car il y a six jours, et non quatre entre le huitième et le quart de finale, donc un peu plus de temps. "Ça fait du bien, ça va faire du bien à tout le monde. Et même pour le staff. Il y a aussi les familles qui sont venues. Ça va pouvoir faire une petite parenthèse dans cette Coupe du monde et couper un petit peu", explique Adrien Rabiot.

Le plus fort de cette délégation est arrivé samedi via un vol affrété par la Fédération française, payé aux deux tiers par les joueurs. Grasse matinée ce lundi, petit déjeuner servi jusqu'à 11h, avec un mélange de colonie de vacances et de garderie, une ambiance légère dans la résidence des Bleus. Beaucoup sont papas : Giroud, Griezmann, Coman, Lloris, Varane, entre autres, profitent de leurs enfants.

Didier Deschamps est avec sa femme Claude, présente depuis quelques jours à Doha. L'anniversaire de Randal Kolo Muani 24 ans, sera fêté ce lundi. Et à partir de ce soir, les Bleus seront de nouveau entre eux, même si de temps en temps, depuis le début de la compétition, c'est vrai, sur des créneaux encadrés, certaines familles passent une tête dans l'hôtel durant une heure ou deux.

