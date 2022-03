Équipe de France : "J'aurais encore plus de choix difficiles pour faire ma liste", souligne Deschamps

2-1 face à la Côte d'Ivoire à Marseille, 5-0 face à l'Afrique du Sud à Villeneuve-d'Ascq, une série en cours de sept succès consécutifs... Didier Deschamps ressort du premier rassemblement de l'année 2022 des Bleus "content et heureux de ce que les joueurs ont fait, le groupe (...) Avec l'état d'esprit, la qualité elle est là bien évidemment, et l'envie qu'ont les joueurs, amical, pas amical".

"Avec des nouveaux joueurs, il y a un groupe qui s'étoffe encore plus, et forcément les places elles restent numériquement les mêmes, souligne par ailleurs le sélectionneur. Jusqu'à maintenant, j'avais des choix difficiles : j'en aurais encore plus pour faire ma liste et pour un 11 de départ aussi".

Enfin, concernant Kylian Mbappé, Deschamps confie son "plaisir permanent" de le côtoyer, et non pas une attention permanente. L'attaquant du PSG est "radieux" avec les Bleus. "Ce n'est pas être heureux. Radieux, c'est communicatif (...) Il prend de la maturité".